إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الحليب التجارية بأميركا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنه جرى اكتشاف جزيئات من فيروس إنفلونزا الطيور في نحو 20% من عينات الحليب التجارية التي شملها فحص في دراسة على مستوى الولايات المتحدة.

وأضافت الإدارة -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أنه في حين أن وجود آثار من الفيروس في الحليب لا يعني بالضرورة خطرا على المستهلك، فهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الاختبارات للتأكد مما إذا كان العامل المسبب للمرض موجودا، وهل مازال مُعديا.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، تقدم نتائج الدراسة الأولية مؤشرا صارخا على مدى سرعة انتشار الفيروس الذي تسبب في نفوق ملايين

الطيور عالميا وبين الأبقار الأميركية، مما يثير مخاوف متعلقة بالصحة والأمن الغذائي، والقلق في الأسواق.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن هناك نسبة أعلى من النتائج الإيجابية قادمة من اختبارات الألبان في المناطق التي يوجد بها قطعان مصابة. وأكدت

وزارة الزراعة إصابة 33 قطيعا في 8 ولايات، بينها تكساس وكنساس وميشيغان وأوهايو.

وطبقت وزارة الزراعة، أمس الأول الأربعاء، اختبارا إلزاميا على أبقار الحليب التي تتحرك عبر حدود الولايات في إطار جهود لتحديد مدى انتشار