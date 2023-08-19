إن كنت من محبي الأطعمة "الحارة".. فهذه المعلومات هامة لك!

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة الغنية بالتوابل، ينقسم الناس عمومًا إلى فئتين؛ أولئك الذين يحبونها وأولئك الذين يتجنبونها بأي ثمن.

إذا كنت من محبي كل الأشياء الحارة، فسوف يسعدك معرفة أن التوابل مثل الفلفل والفلفل الحار تقدم أكثر من مجرد نكهة. قد تساعد المركبات الموجودة في الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة في تقليل ضغط الدم ودعم إدارة الوزن وزيادة طول العمر. ومع ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة ليست مناسبة للجميع، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

ووفقاً لموقع “health” إليكم أبرز الفوائد والمخاطر الصحية المحتملة لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل:

1 يدعم صحة القلب

هناك بعض الأدلة على أن الأطعمة الغنية بالتوابل قد تقلل من ضغط الدم والكوليسترول، وهما عاملان خطران رئيسيان للإصابة بأمراض القلب.

على سبيل المثال، وجدت مراجعة للدراسات في عام 2022 أن الأطعمة الحارة والفلفل قد تساعد في تحسين ضغط الدم وتقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة رصدية أجريت عام 2017 أن الأطعمة الحارة قد تقلل بشكل كبير من تناول الملح اليومي، وتفضيل الملح الفردي، وضغط الدم عن طريق تعديل كيفية إدراك الدماغ للأذواق المالحة.

كما ربطت دراسة رصدية أخرى عام 2017 بين الأطعمة الغنية بالتوابل وانخفاض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو مستويات الكوليسترول “الضار”. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل أكثر من خمس مرات في الأسبوع لديهم مستويات عالية من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، أو مستويات الكوليسترول “الجيدة”، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ومع ذلك، أظهرت نفس الدراسة أن مستويات الدهون الثلاثية تزداد مع تكرار تناول الطعام الحار، يمكن أن يزيد ارتفاع الدهون الثلاثية من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

علاوة على ذلك، وجدت مراجعة أجريت عام 2023 للدراسات القائمة على الملاحظة أنه في حين أن تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالتوابل قد يساعد في خفض ضغط الدم، إلا أنه قد يؤثر أيضًا سلبًا على مستويات الكوليسترول في الدم.

2 يحسن صحة الأمعاء

يلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا حيويًا في صحتنا ورفاهيتنا. فقد ارتبط عدم توازن البكتيريا في القناة الهضمية باضطرابات الجهاز الهضمي (GI) واضطرابات التمثيل الغذائي مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) ومرض السكري.

في حين أن الأطعمة الغنية بالتوابل قد تسبب إزعاجًا في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص، إلا أنها قد تفيد في الواقع صحة الأمعاء عند تناولها باعتدال.

تشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين قد يحسن صحة الأمعاء عن طريق زيادة كمية البكتيريا الجيدة في الأمعاء مع تقليل وفرة البكتيريا المسببة للأمراض.

كما أنها قد تساعد الجرعات المنخفضة من الكابسيسين أيضًا في إزالة الأحماض الزائدة من المعدة، وتعزيز التئام قرحة المعدة.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأسيس علاقة واضحة بين الكابسيسين وصحة الأمعاء.

3 يساعد في إنقاص الوزن

في إحدى الدراسات القائمة على الملاحظة عام 2021، أفاد 63 ٪ من المشاركين أنهم شعروا برضا أكبر عن الوجبة بعد تناول وجبة مع توابل الكابسيسين. ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين نادرًا ما يستهلكون الأطعمة الغنية بالتوابل كانوا أكثر عرضة لتصنيفهم على أنهم “غير نحيفين”.

تشير العديد من الدراسات البشرية إلى أن استهلاك الأطعمة الغنية بالتوابل قد يدعم إدارة الوزن عن طريق زيادة إنفاق الطاقة وحرق الدهون، وقمع الشهية، وتحسين تكوين ميكروبيوم الأمعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الدراسات كانت قصيرة المدى، وكان لها أحجام عينات صغيرة نسبيًا، واستخدمت الكابسيسينويد التكميلي بدلاً من مصادر الغذاء الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بعض الدراسات آثارًا محايدة أو حتى سلبية على فقدان الوزن. حيث أشارت إحدى المراجعات لعام 2022 إلى أنه في حين أن الأطعمة الحارة التي تحتوي على الكابسيسين قد تقلل من الشهية، إلا أنها لا تحمي من السمنة على المدى الطويل.

وجدت مراجعة أخرى لعام 2023 للدراسات القائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالتوابل كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة.

يعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب الأطعمة الحارة التي تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات لتخفيف الإحساس بالحرقان. من المرجح أيضًا أن تكون الأطعمة الحارة عبارة عن لحوم وأقل احتمالًا أن تكون خضروات، مما قد يساهم أيضًا في زيادة الوزن.

4 يساعد في إطالة العمر

ربما تكون أكثر الفوائد الواعدة للأطعمة الغنية بالتوابل هي قدرتها على إطالة العمر. قد يكون هذا بسبب التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات للكابسيسين.

نظرت مراجعة واحدة لعام 2021 في أربع دراسات قائمة على الملاحظة مع ما مجموعه 564748 مشاركًا بالغًا لفحص العلاقة بين استهلاك الطعام الحار (الفلفل الحار، صلصة الفلفل الحار، أو زيت الفلفل الحار) والوفيات.

وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لا يستهلكون الأطعمة الغنية بالتوابل بانتظام، فإن المستهلكين المنتظمين لديهم خطر أقل بنسبة 12٪ من الوفيات لجميع الأسباب.

علاوة على ذلك، ربطت مراجعة أخرى في عام 2015 بين استهلاك الأطعمة الحارة وانخفاض مخاطر الوفيات الناجمة عن أسباب محددة مثل السرطان وأمراض القلب الإقفارية وأمراض الجهاز التنفسي.