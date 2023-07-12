ابتكار ثوري.. طريقة جديدة لتصنيع مسكنات الألم من مخلفات ونفايات صناعة الورق

تمكن فريق من الباحثين في جامعة “باث” البريطانية، من ابتكار طريقة جديدة لصنع اثنين من أكثر مسكنات الألم شيوعا “إيبوبروفين” و”الأسيتامينوفين” المعروف باسم “باراسيتامول”، وذلك بالاعتماد على مركب كيميائي موجود في أشجار الصنوبر ويمكن الحصول عليه من مخلفات ونفايات صناعة الورق.

وأوضح الخبير الكيمائي البريطاني، جوش تيبيتس، الذي يقود الأبحاث أن ذلك المركب المستخرج من نفايات الورق يطلق عليه اسم “بيتا-بينين”، وهو يأتي من زيت “التربنتين”.

ونوّه تيبيتس إلى أن الباحثين تمكنوا من صنع العديد من المواد الكيميائية المفيدة الأخرى من زيت “التربنتين”، بما في ذلك تلك التي يمكن تطويرها إلى منتجات التنظيف وأدوية مرضى الربو وعقاقير حاصرات بيتا التي تستخدم لمعالجة حالات معينة من أمراض ضغط الدم المرتفع.

وتعتمد الطريقة التي استخدمها فريق تيبيتس على ما يُعرف بـ”تفاعلات التدفق المستمر”، لأن التفاعلات الكيميائية تحدث باستمرار (وليس على دفعات)، وتعمل مثل حزام ناقل للمواد الكيميائية.

وأوضح الباحث البريطاني أن “هناك حاجة إلى سلسلة من التفاعلات التي تمت معايرتها بعناية للانتقال من “بيتا-بينين” إلى مركبات وسيطة لـ”لأسيتامينوفين” و”الأيبوبروفين”.

وأشار إلى أن الأبحاث لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير قبل الاستفادة منها بشكل تجاري، مشددا على أنها قد تكون أكثر تكلفة من أساليب الصناعة التي تعتمد على النفط الخام.