ابتكار مذهل.. طلاء طبي ذكي لمراقبة صحة الإنسان

تمكن علماء أمريكيون من تطوير طلاء طبي ذكي للمحافظة على صحة الإنسان ومراقبة العلامات الحيوية على مدار اليوم.

وطور مجموعة من علماء جامعة ولاية بنسلفانيا طلاء ذكيا، يمكن طباعته على الجسم لمراقبة درجة حرارة الجسم ومستويات الأكسجين في الدم، وغيرها من العلامات الحيوية، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، فقد واجه العلماء في السابق عقبة أمام تطوير الدوائر القابلة للارتداء، حيث كانت حرارتها ترتفع إلى 570 درجة فهرنهايت؛ ما يجعلها غير عملية لجسم الإنسان.

وقد تغلب العلماء في جامعة ولاية بنسلفانيا على مسألة الحرارة من خلال إضافة طبقة مصنوعة من عجينة الكحول البولي فينيل، التي تشبه مواد أقنعة الوجه المقشرة وكربونات الكالسيوم، الموجودة في قشور البيض.

ويتم تطبيق الطلاء المعدني الذكي على الجلد ببساطة قبل تجفيفه بمجفف الشعر، ليراقب العلامات الحيوية على مدار اليوم دون عرقلة حياة المستخدم، وعندما يجمع ما يكفي من البيانات وينتهي التشخيص، يمكن غسله في الحوض باستخدام الماء الساخن.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة لاري تشنغ، من معهد أبحاث المواد في ولاية بنسلفانيا، إنه ”من الممكن إعادة تدويره؛ لأن إزالته لا تضر بأجهزة الاستشعار، والأهم من ذلك أنه لا يضر بالجلد“، مبينا أنه ”يمكن الاستفادة من هذا الجهاز في عملية التشخيص دون الإضافة إلى أعباء المرضى أو الإضرار بالبيئة“.

وأفاد الأطباء بأن التصميم سيكون تحسينا كبيرا على الأجهزة القابلة للارتداء الحالية، التي تتطلب بطاريات مزعجة، والتوقف عن الاستخدام بسبب الحاجة لإعادة الشحن، حيث لا يتطلب الطلاء الذكي بطارية، بل يستمد طاقته من حركة عضلات الجسم.