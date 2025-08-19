ابرزها لون البشرة.. 5 أعراض لأمراض الكلى تظهر على الوجه والرقبة

مرض الكلى، هو حالة تتلف فيها الكلى، فتعجز عن تصفية الدم بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تراكم الفضلات والسوائل في الجسم، ويمكن أن يكون حادًا (مفاجئًا وقصير الأمد) أو مزمنًا (تدريجيًا وطويل الأمد)، ويمكن أن يتطور مرض الكلى المزمن إلى فشل كلوي، وهو عادةً ما يكون غير قابل للشفاء، وعلى الرغم من صعوبة اكتشاف مرض الكلى في مرحلة مبكرة، ولكن ممكن أن تظهر بعض الأعراض على الوجه والرقبة، قد تشير إلى مشكلات في الكلى، حسبما أفاد موقع “ميديكال نيوز توداى”.

5 أعراض لأمراض الكلى تظهر على الوجه والرقبة

وجه منتفخ أو متورم

من أوائل أعراض أمراض الكلى تورم الوجه، مما يؤدي إلى انتفاخه، حيث يحدث تراكم السوائل في الجسم عندما تعجز الكلى عن التخلص من السوائل الزائدة بشكل صحيح، ويؤدي تراكم السوائل إلى انتفاخ الوجه، الذي يؤثر بشكل رئيسي على المناطق المحيطة بالعينين والخدين، ويصبح هذا الانتفاخ والاستدارة في الوجه أكثر وضوحًا خلال ساعات الصباح، حيث ستشعر بشد في بشرتك مع تمدد في مرونتها.

ويمكن أن ينتشر التورم إلى مناطق أخرى من الجسم، مثل اليدين والقدمين والكاحلين، ويتطلب انتفاخ الوجه غير الطبيعي الذي لا يزول من تلقاء نفسه طلب العناية الطبية.

لون البشرة شاحب أو رمادي أو مصفر

يؤثر تلف الكلى على مظهر وملمس بشرة الوجه والرقبة، حيث يؤدي تراكم السموم الناتج عن تلف الكلى إلى اختلاف لون وملمس البشرة، ويصبح لونها أفتح، وأحيانًا يكتسب لونًا رماديًا أو مصفرًا، وهو أمر يمكن للبعض ملاحظته بسهولة، لأنه عندما تتعطل وظائف الكلى، يفقد الجسم قدرته على التخلص من الفضلات والحفاظ على توازن العناصر الغذائية، مما يؤثر على صحة البشرة، كما قد تظهر بقع جافة ومتقشرة أو مناطق خشنة، وعادةً ما يلاحظ الأشخاص المصابون بأمراض الكلى تغيرات تدريجية في لون الجلد.

حكة في الجلد وظهور بقع حمراء

يعاني مرضى الفشل الكلوي المزمن المتقدم عادةً من حكة شديدة، تزداد حدتها مع تفاقم الحالة، وطبيًا يُطلق على هذا الانزعاج الجلدي اسم “الحكة”، وهو يؤثر تحديدًا على منطقتي الوجه والرقبة، مسببًا تهيجًا وانزعاجًا، وغالبًا ما تؤدي هذه الحكة والخدش إلى تهيج الجلد، مما يؤدي إلى ظهور بقع حمراء ونتوءات صغيرة وطفح جلدي، وقد تتطور القروح والخدوش الناتجة عن الحكة إذا لم تُعالج، إلى آفات جلدية مؤلمة أو مصابة.

ويُصاب الجلد بالتهيج لأن الكلى لا تتخلص من الفضلات والمعادن بشكل صحيح، مما يتراكم لتحفيز النهايات العصبية في الجلد، ويتطلب الجمع بين الحكة المستمرة في الرقبة والوجه، إلى جانب البقع الحمراء، تقييمًا طبيًا، لأنه قد يشير إلى مشكلات صحية متعلقة بالكلى.

الهالات السوداء حول العينين

غالبًا ما يُشير ظهور الهالات السوداء أو الدوائر تحت العينين إلى أكثر من مجرد تعب، إذ يُمكن أن يُشير إلى أمراض الكلى، حيث يؤدي احتباس السوائل وتراكم الفضلات أثناء ضعف وظائف الكلى إلى تورم الجلد حول العينين وتحوله إلى اللون الداكن، ويتغير الجلد الرقيق حول العينين بسهولة، من خلال ظهور سواد وانتفاخ، وتُشبه هذه البقع الداكنة الكدمات، ولكنها قد تُصاحبها أعراض مثل الانتفاخ.

ولا يُشير ظهور الهالات السوداء إلى أمراض الكلى بالضرورة، ولكن إذا ظهر هذا العرض فجأة أو تفاقم مع أعراض أخرى مثل التورم أو التعب، فيجب إجراء فحص دوري للتأكد من صحة الكلى.

تمدد وتورم أوردة الرقبة

في حالات أمراض الكلى المتقدمة، يحتفظ الجسم بالسوائل، مما يؤدي إلى تورمها، ويؤثر أيضًا على أوردة الرقبة، وعندما يواجه القلب والكلى مشاكل، تصبح أوردة الرقبة ملحوظة من خلال تضخمها أو انتفاخها، ويؤدي فرط السوائل في الجسم إلى ارتفاع ضغط الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم تمدد الوريد الوداجي، ويظهر الوريد المتورم أو البارز الموجود على جانب الرقبة عند الاستلقاء أو التعرض لإجهاد بدني، ويتطلب ظهور أي تورم أو انتفاخ غير طبيعي في الأوردة في الرقبة تقييمًا طبيًا فوريًا لأنه يشير إلى اختلال شديد في توازن السوائل واضطراب في الأعضاء.