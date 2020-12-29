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اتبعوا هذه النصائح لإيقاف خطر الإصابة بفطريات الأقدام والأظافر

منذ 15 دقيقة
تأكد من حماية قدميك في المنزل إذا كان شخص ما مصابًا بعدوى في القدم

تأكد من حماية قدميك في المنزل إذا كان شخص ما مصابًا بعدوى في القدم

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بعد الرياضيون والأشخاص الذين يعملون لوقت طويل من اكثر الفئات المعرضة للإصابة بفطريات في الأقدام والأظافر.

رصد موقع “كليفلاند كلينك” الطبي المتخصص، نصائح للطريقة السليمة للوقاية من فطريات القدم والأظافر.

سبب تلك الفطريات

أرجع الباحثون سبب الإصابة بفطريات القدم والأظافر، إلى نوع مختلف من الالتهابات الفطرية، الذي يؤدي إلى الإصابة بفطريات “القوباء الحلقية”.

ويزدهر ذلك الفطر في المناخ الرطب الدافئ، وينتج عن إصابة القدم بالأسطح المباشرة الملوثة، مثل الحذاء الضيق المتعرق، أو الجوارب المتسخة.

أعراض الإصابة بفطريات القدم والأظافر

جاءت أبرز أعراض الإصابة بفطريات القدم والأظافر على النحو التالي:

– طفح جلدي متقشر.

– شعور بالحكة بين القدمين وأصابع القدم.

– ظهور فطريات في الأصابع ذات لون بني مائل للصفرة.

– تصبح الأظافر سميكة وهشة ومنفصلة عن الجلد.

للمصابين بمرض السكري، تكون الأعراض أخطر:

– انهيار جلد الأقدام.

– التهاب النسيج الخلوي.

– التقرحات الشديدة في القدم.

أفضل علاجات فطريات الأقدام والأظافر

وجاءت أبرز أنواع علاجات أنواع العلاجات على النحو التالي، ولكن ينبغي أن يتم تحديدها بمعرفة الطبيب المتخصص:

– عقاقير مضادات الفطريات.

– العلاج بالليزر.

– العلاج الضوئي الديناميكي.

– كريمات مضادات الفطريات التي ليس لها محاذير طبية.

نصائح لمكافحة فطريات القدم

وجاءت أبرز تلك النصائح على النحو التالي:

– اغسل وجفف قدميك جيدًا بعد التمرين أو يوم العمل الشاق.

– تأكد من تمرير الماء بين أصابع قدميك.

– إذا كنت تستخدم منطقة مشتركة مثل الاستحمام في صالة الألعاب الرياضية أو حمام السباحة المحلي ، فارتد أحذية مقاومة للماء مثل الشبشب لضمان عدم ملامسة قدميك للأسطح الملوثة.

– إذا كنت تشك في أنك بدأت تصاب بفطريات أو لديك رائحة كريهة في قدمك، عالجها على الفور باستخدام الكريمات التي لا تستلزم وصفة طبية المذكورة أعلاه.

– نظرًا لأن فطريات قدم الرياضي وأظافر القدم تزدهر في البيئات المظلمة والرطبة، ارتد أحذية تتنفس ولا تحبس العرق بداخلها.

– قم بتغيير جواربك كثيرًا، واشتري بعض الجوارب التي تزيل الرطوبة عن بشرتك.

– تأكد من حماية قدميك في المنزل إذا كان شخص ما مصابًا بعدوى في القدم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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