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اتبعوا هذه النصائح لاستعادة حاسة الشم خلال كورونا

منذ 20 دقيقة
يفقد مرضى كورونا حاسة الشم خلال الإصابة وتمتد لفترة قليلة بعد مرحلة الشفاء

يفقد مرضى كورونا حاسة الشم خلال الإصابة وتمتد لفترة قليلة بعد مرحلة الشفاء

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يعتبر فقدان حاسة الشم من العلامات الأساسية للإصابة بفيروس كورونا، إذا يعاني المصاب من فقدان حاستي الشم والتذوق خلال فترة الإصابة وحتى بعد انتهاء فترة العلاج.

نصحت الطبيبة بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ.

أعلنت أخصائية التغذية ريما مويسينكو أن فيتامين (أ) مع الدهون يمكن أن يساعد في استعادة حاسة الشم المفقودة بسبب فيروس كورونا.

ونصحت بتناول اللحوم والدواجن والأسماك والكافيار والمكسرات والفواكه والخضروات البرتقالية مثل الكاكي والجزر واليقطين. قد يكون من المفيد أيضًا تتبيل وجباتك بزيت الزيتون وبذور الشيا.
وفقًا لمويسينكو، تساعد الدهون في تنشيط خصائص فيتامين أ.

وقالت في مقابلة مع Nation News: “على سبيل المثال، من الأفضل تناول الجزر كسلطة مع القشدة الحامضة. وباختصار، إذا أكلنا خضروات وفواكه برتقالية ودهون صحية، فيمكننا استعادة حاسة الشم بسرعة واستعادة الصحة بشكل أسهل”.

يعد فقدان حاسة الشم أحد الأعراض الأولى والأكثر شيوعًا لـ COVID-19. حسب العلماء، يفقد 75-80٪ من المرضى القدرة على الشم. تستمر الأعراض عادة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وكانت دراسة سابقة قد توصلت إلى أن فقدان حاسة الشم لـ4 روائح قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا. وأجرى الدراسة فريق بحثي، وشملت 590 مشاركا عبر منصة على الإنترنت، وأجابوا عن أسئلة تتعلق بفقدان الشم والتذوق والأعراض الأخرى المرتبطة بـ”كوفيد-19″، ونشرت في مجلة “بلوس ميديسن” (PLOS Medicine).

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يلاحظون فقدانا في قدرتهم على شم روائح الثوم، والبصل، والقهوة، والعطور يجب أن يعزلوا أنفسهم، ويطلبوا الخضوع لفحص للكشف عن فيروس كورونا.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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