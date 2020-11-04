اتبع هذه النصائح لتعزيز فيتامين “د” في جسمك وتجنب الأمراض الخطيرة

يمكن أن يتسبب النقص في فيتامين د في جعل العظام رقيقة أو هشة أو مشوهة، كما أنه يلعب دورا في إنتاج الأنسولين وفي وظيفة المناعة، أما كيف يرتبط ذلك بالوقاية من الأمراض المزمنة والسرطان، فما زالت هذه المسائل قيد التحقق، بحسب مقال نشر في موقع “مايو كلينيك”.

وعلى الرغم من أن كمية فيتامين د، التي يحصل عليها البالغون من وجباتهم الغذائية غالبًا ما تكون أقل مما هو موصى به ، إلا أن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يعوض عن الفرق.

يجب على أي شخص أن يتبع نظاما غذائيا مناسبا مليئا بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتمنحه القدرة على الوقاية من الأمراض، وفيتامين (د) هو أحد أهم هذه العناصر.

نشر موقع “أونلي ماي هيلث” تقريرا صحيا أفاد بأن نقص فيتامين (د) يؤدي إلى ضعف في العظام، ويمكن أن يؤدي إلى الهشاشة والإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى.

كما أنه لا يساعد على تقوية العظام فقط، بل يحمينا أيضا من الإصابة بالأمراض والالتهابات من خلال تعزيز المناعة في الجسم.

وفي ظل انتشار الفيروس التاجي، فإن نقص هذا الفيتامين يجعلك أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى.

هناك العديد من الطرق التي تمكنك من تعزيز مستويات فيتامين (د) في الجسم، وتشمل هذه الطرق ما يلي:

التعرض لأشعة الشمس: هذه أسهل وأبسط طريقة للحصول على الفيتامين بشكل طبيعي وبدون عناء، فقط من خلال تعريض الجلد بشكل مباشر للأشعة الشمس لمدة 15-20 دقيقة بشكل وسطي يوميا.

تناول المأكولات البحرية: المأكولات البحرية من أهم المصادر الغذائية التي تعد غنية جدا بفيتامين (د)، وعلى وجه الخصوص سمك السلمون والتونة.

تناول البيض: يعتبر البيض مصدرا مناسبا للحصول على فيتامين (د) خاصة الصفار منه، كما أن تناوله يساعدك على رفع قيمة أغلبية المغذيات الهامة في جسمك، لذلك احرص على تناوله باستمرار.

تناول الفطر: الفطر غير السام أيضا أحد أهم المصادر الغنية بهذا الفيتامين، ويصبح أكثر فائدة عند تعريضه لأشعة الشمس قبل تناوله، يمكن بهذه الطريقة الحصول على كميات كبيرة تعادل الكمية الموجودة في المكملات الطبية، وفقا للعديد من الدراسات.

الحقن العضلي:

إذا لم تكن قادرا على تناول هذه الأطعمة أو لا يمكنك تعريض جسمك لأشعة الشمس مباشرة، فيمكنك الحصول على حقنة واحدة من هذا الفيتامين، ومن ثم يمكنك الحفاظ على مستويات آمنة منه وفقا للجرعات التي يصفها الطبيب.