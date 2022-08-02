احتباس الماء في الجسم.. عناصر غذائية تخفّف المشكلة

يعتبر احتباس الماء في الجسم حالة صحية تصيب العديد من الأشخاص حول العالم، وأشارت الدراسات الى أن امرأة من كل امرأتين تواجه هذه الحالة الصحية المزعجة. ويتجلّى احتباس الماء بعدد من العوارض كثقل الساقين، وتورّم الكاحلين، والشعور بالوخز والألم. وتسوء هذه الحالة في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

ولمكافحة هذه المشكلة، هناك عدد من العناصر الغذائية التي يمكن إضافتها الى طبق الطعام، والتي بمقدورها أن تعزّز التخلص من الماء والفضلات.

– الأسماك الزيتية

تتضمن الأسماك الدهنية على أحماض دهنية أساسية لا يعرف الجسمُ كيفيةَ تصنيعها، والتي يجب أن يوفرها نظامُنا الغذائي.. تحمي أوميغا 3 جدرانَ الأوردة من العدوان، بفضل تأثيرها المضاد للالتهابات، كما أنها تلعب دوراً في سيولة الدم، وبالتالي الأوردة الصحية.. من المفيد أنْ تعرف أنّ هذه الأحماض الدهنية الثمينة توجد أيضاً في بعض البذور والزيوت: الكتان، والجوز، وبذور اللفت، والشيا.

– الحبوب الكاملة

عندما تكون كاملة، تتمتع الحبوب بميزة توفير المزيد من الألياف (على سبيل المثال، 7% في المعكرونة الكاملة مقابل 3% في المعكرونة التقليدية) والمعادن مثل البوتاسيوم، تعمل الألياف على تعزيز العبور المعوي الجيد، وتساعد في مكافحة الإمساك؛ مما يؤدي إلى منع تفاقم مشاكل احتباس الماء .

– الأعشاب والتوابل العطرية

يعَدُّ تقليل تناول الملح أمراً مهماً في حالة احتباس الماء، من الضروري الحدّ من الأطعمة المصنّعة، التي غالباً ما تكون شديدةَ الملوحة.. الأعشاب الطازجة مثل: الريحان، البقدونس، الثوم المعمر، الكزبرة والتوابل، هي بديل جيّد للملح في أطباقك؛ خصوصاً أنها توفر مضادات الأكسدة والبوتاسيوم.

– الشمام

الشمام غني بالأملاح المعدنية والبوتاسيوم والكالسيوم، له مزايا مدرّة للبول تجعله حليفاً جيداً ضد احتباس الماء؛ نظراً لأنها منخفضة جداً في السعرات الحرارية (34 كيلو كالوري لكل 100 جرام) وتزيد من الشعور بالشبع؛ فمن المستحسن تناول فاكهة الشمام في الموسم.

– الخيار

محتواه المائي العالي (96%)، يعطي الخيار خصائص مدرّة للبول؛ نظراً إلى أنه منخفض جداً في السعرات الحرارية (10 كيلو كالوري لكل 100 جرام) فيمكن استهلاكه كثيراً.. ضع عصير الخيار والشمر والكرفس على أرجلك الثقيلة، وستشعر بالراحة.

– الأناناس

هذه الفاكهة هي مضادّة للوذمة بامتياز، تحتوي على إنزيم البروميلين الذي له تأثير مضادّ للالتهابات ومضادّ للوذمة.. كن حذرًا، البروميلين موجود فقط في الأناناس الطازج، وليس في النوع المعلب.

– الخرشوف

إن محتواه المثير من البوتاسيوم يمنحه تأثيراً مدراً للبول؛ مما يساعد على التخلص من الماء المحتفَظ به في الجسم، يرجع تأثيره المضادّ لاحتباس الماء أيضاً إلى وجود الأنسولين.

– الجزر

الجزر يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم (320 مجم بوتاسيوم لكل 100 جرام).. هذه الكمية الكبيرة من البوتاسيوم، هي التي تسمح للجزر بأن يكون فعّالاً في حالة احتباس الماء، يفضَّل الجزر النيّئ الذي يحتوي على بوتاسيوم أكثر من الجزر المسلوق.

– البروكلي

يعتبر البروكلي من الخضروات التي تمتاز بمحتواها العالي من البوتاسيوم (316 مجم لكل 100 جرام) والذي يعمل على التخلص من الماء.

البروكلي المسلوق يحتوي على بوتاسيوم أكثر من البروكلي النيّئ، والعكس صحيح بالنسبة للجزر.

– الملفوف

الملفوف أيضاً من مدرات البول الطبيعية، وتعتبر براعم بروكسل الصغيرة غنية بالبوتاسيوم (389 مجم لكل 100 جرام) الذي يعمل على التخلص من الماء، من خلال آليات معقدة في الكلى.