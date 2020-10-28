احذرها.. أطعمة تسبب الشيخوخة المبكرة

يلعب النظام الغذائي الصحي والمتوازن، دورا رئيسيا في الحفاظ على رشاقة وحيوية الجسم ، ولهذا ينصح خبراء الصحة لاختيار الصحي المناسب .

وأشار علماء إلى أن الشيخوخة تحدث لبعض الأسباب ومنها التعرض إلى أشعة الشمس أو تناول بعض أنواع الأطعمة، حيث أن نوعية الطعام تؤثر على جميع أجهزة الجسم والجلد وهذا بدوره قد يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ولهذا يجب الحرص على اختيار أنواع الطعام بعناية، والأن نتطرق إلى أنواع الأطعمة التي تتسبب في الشيخوخة.

الخبز الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض على الكربوهيدرات المكررة وهو من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع التي تتسبب في حدوث عملية الشيخوخة، والإصابة بالتلف في كولاجين البشرة والتسبب في الإصابة بالالتهابات بالجسم وهذا ينتج عنه ظهور تجاعيد البشرة المبكرة.

الحلويات

تحتوي الحلويات على الكثير من السكريات التي لها دور كبير في التأثير على الكولاجين، وهو يعتبر المسؤول عن نضارة البشرة مما يصيب البشرة بالتجاعيد والعلامات الدقيقة وتلف خلايا البشرة على الوجه بشكل سريع، فضلا على أن الحلويات تساعد على تكدس الدهون بالجسم مما يؤثر على صحة القلب.

الأملاح

كثرة تناول الملح في الأطعمة يؤدي إلى ظهور التجاعيد على الجلد، وهذا لأن الملح يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والذي يعمل على احتباس السوائل بالجسم مما يؤثر على البشرة ويجعلها متورمة ومنتفخة، فضلا على أنه يؤدي إلى زيادة الدهون بالجسم والزيادة في الوزن.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة من أهم الأطعمة التي تؤدي إلى الشيخوخة، وهذا لأنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة المسببة للكثير من المشكلات الجلدية وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، فضلا على احتواءها على الصوديوم مما يساعد على احتباس السوائل بالجسم والتأثير على صحة القلب، وهذا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون الضارة بالصحة.

الوجبات السريعة

من أكثر الأطعمة الضارة التي تؤثر على الجسم بشكل عام وأيضا على شيخوخة البشرة هي الوجبات السريعة الغنية بالدهون الضارة، والتي تؤدي إلى ارتفاع معدل الكوليسترول والأمراض القلبية فضلا على الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

رقائق البطاطس المقلية

تعتبر رقائق البطاطس المقلية من الأطعمة التي تشكل خطورة على صحة الإنسان واصابته بالشيخوخة المبكرة، وقد ذكرت إحدى الدراسات الفرنسية أن البطاطس المقلية في درجة حرارة أعلى من 120 درجة تؤدي إلى حدوث تفاعل كيميائي مما يؤدي إلى انتشار الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم وتتسبب في الشيخوخة وزيادة التجاعيد والعلامات الدقيقة، فضلا على الإصابة بالسمنة وزيادة الدهون بالجسم.

كما أشارت دراسة أمريكية إلى أن رقائق البطاطس المقلية تؤدي إلى حدوث مشكلات بالذاكرة وقد تصل إلى الإصابة بالزهايمر وهو من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.