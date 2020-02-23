احذرها.. هذه الأطعمة تقلل فرص الرجال في الإنجاب

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وجدت دراسة طبية أجريت في جامعة هارفارد أن الإكثار من تناول الأطعمة المصنعة مثل رقائق الشيبس والبرغر، والمشروبات المحلاة، واللحوم الحمراء يؤدي إلى صغر حجم الخصيتين وتراجع عدد الحيوانات المنوية.

وقام الباحثون بمراجعة البيانات الغذائية والصحية لحوالي ثلاثة آلاف رجل متوسط أعمارهم 19 عاما، خلال اختبارات التقدم للخدمة العسكرية في فنلندا، ثم قاسوا حجم الخصيتين لدى كل واحد، وكذلك جودة السائل المنوي من حيث عدد الحيوانات المنوية وشكلها وقدرتها على الحركة.

ووجدوا أن الأشخاص الذين اتبعوا نمطا غذائيا غنيا بالخضروات والأسماك ولحوم الدجاج والفواكه وشرب المياه زاد لديهم حجم الخصيتين وكذلك جودة السائل المنوي.

ووجد الباحثون أن عدد الحيوانات المنوية لمن اتبعوا نظاما صحيا بلغ 167 مليون حيوان منوي في المتوسط بالنسبة للعينة الواحدة، أما الذين اتبعوا نظاما غير صحي بانتظام فكان عددها 122 مليونا في المتوسط أي أقل بمقدار 45 مليون حيوان منوي.

وقالت المشرفة الرئيسة على الدراسة التي نشرت في دورية “جاما” الدكتورة فيبي ناسان إن الحفاظ على نظام صحي متوازن يزيد فرص الرجال في الإنجاب.

وقال خبير الخصوبة البروفيسور ألان باسي من جامعة شيفيلد: “مع البيتزا ورقائق البطاطس واللحوم الحمراء نعلم أن الإجهاد المضاد للأكسدة يرتفع وهذا أمر سيئ بالنسبة للحيوانات المنوية”.