احذرها.. 8 علامات تدل على خطورة لدغات الحشرات

تعد الحشرات من أخطر ناقلي الأمراض والعدوى للإنسان ، والبعض يقلل من خطورة لسعات أو لدغات الحشرات ولكن هناك علامات يجب أن تأخذها بعين الاعتبار لأنها تدل على الإصابة بأمراض خطيرة.

ويعد الشعور بالاحمرار والحكة من الأمور الطبيعية عند التعرض للدغات الحشرات، إلا أن البعض قد يكون خطرا ويمكن أن يؤدي إلى حساسية شديدة تستلزم عناية طبية أو التسبب في حدوث أمراض أو فيروسات، لذا من المهم الانتباه إلى الأعراض جيدًا عند حدوث لدغات.

وفيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أن لدغة الحشرات قد تتطلب عناية طبية أو أن الأمر أصبح خطيرا:

صعوبة التنفس

يجب التوجه فورًا إلى المستشفى، إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس بعد التعرض للدغة، فقد يكون ذلك بسبب رد فعل تحسسي شديد، ويحدث ذلك بشكل خاص مع لدغات النحل.

الغثيان والقيء

يعتبر الشعور بالغثيان والتشنجات من الأشياء المقلقة بعد التعرض للدغة الحشرات.

ويمكن أن يحدث القيء وآلام الجسم عند الإصابة بفيروس غرب النيل، وهو فيروس ينقله البعوض، ويتطلب رعاية طبية فورية إذا رافق ذلك الحمى الشديدة أو الصداع الشديد أو ضعف العضلات.

كما تسبب لدغة عنكبوت الأرملة السوداء تشنجًا كبيرًا في عضلات البطن، ويمكن أن تكون لدغات الأرملة السوداء خطرة على الأطفال الصغار.

التورم الشديد

يجب اللجوء إلى الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت تعاني من تورم شديد في الشفتين أو الحلق أو الجفون، بعد التعرض للدغة، فقد يكون ذلك علامة شائعة لرد فعل تحسسي للدغة النحل.

الدوخة أو الإغماء

يمكن أن تكون الدوخة أو الإغماء من الأعراض الخطيرة عند التعرض للدغات الحشرات والتي تستلزم رعاية طبية طارئة، ويمكن أن تشير إلى الحساسية الشديدة أو رد فعل سام جراء العضة أو اللدغة.

الطفح الجلدي

إذا أصبت بطفح جلدي باللون الأحمر على شكل الهالة حول مكان اللدغة، فقد تكون قد أصبت بمرض لايم، وهو أكثر الأمراض التي يسببها القراد في الولايات المتحدة، ويجب زيارة الطبيب حتى إذا اختفى الطفح الجلدي؛ نظرا لأنه إذا تُرك مرض لايم بدون علاج، فقد يسبب فقدان الذاكرة على المدى القصير أو مشاكل في القلب.

ضربات القلب السريعة

لا يمكن تجاهل ضربات القلب السريعة بعد لدغة الحشرات، فقد تكون أحد أعراض ما يعرف بـ“الصدمة الأرجية“ والتي تتطلب عناية طبية طارئة.

القشعريرة

إذا شعرت بالقشعريرة بعد التعرض للدغة النحل يجب الذهاب إلى الطوارئ لتلقي العلاج الفوري، فقد تكون علامة على رد فعل تحسسي شديد.

الصداع والحمى

يمكن أن يكون الصداع والحمى من أعراض فيروس غرب النيل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

إذا استمرت الحمى الشديدة والصداع الشديد بعد لدغة البعوض، فيجب الذهاب للمستشفى على الفور، خاصة إذا كان عمرك يزيد على 50 عامًا أو تعاني من نقص المناعة.