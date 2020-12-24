احذروا ممرات المستشفيات … تحتوي على كميات كبيرة من فيروس كورونا!

تراجعت نسبة العمليات الجراحية منذ انتشار فيروس كورونا حول العالم، حتى أن العديد من الأطباء اقترحوا على مرضاهم تأجيل العمليات الجراحية الغير مستعجلة، لا سيما أن غالبية المستشفيات تعالج المصابين بكورونا، ويدخل إليها يوميا المئات أو الالاف ربما لإجراء فحص كورونا، ما يجعل المستشفيات من أكثر الأماكن الناشرة للعدوى حتى ولو تواجد الشخص في ممراتها.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

تشير دراسة جديدة إلى أنه يمكن العثور على كميات كبيرة من الفيروس التاجي الجديد في الهواء في العديد من أماكن المستشفى.

وجد الباحثون أن ربع جميع غرف وحدة العناية المركزة التي تحتوي على مرضى كوفيد-19 ملوثة بالمواد الوراثية للفيروس ، والمعروفة باسم SARS-CoV-2.

بالإضافة، فإنّ أكثر من 20 في المئة من العينات المأخوذة من المراحيض والحمامات وكذلك أكثر من نصف العينات المأخوذة من الممرات قد عادت إيجابية.

يقول الفريق ، من المستشفى المركزي في جامعة نانت، في فرنسا، إن التركيز العالي للفيروس ،إلى جانب اكتظاظ العديد من الأشخاص في غرف سيئة التهوية، يمكن أن يفسر كيف يلتقط العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الفيروس على الرغم من ارتدائهم معدات الحماية الشخصية.

وللقيام بالتحليل ، الذي نشر في JAMA Network Open ، بحث الفريق عن مقالات تغطي كوفيد-19 وتلوث الهواء بين 1 يناير و 27 أكتوبر.

وتضمّن التحليل 24 دراسة من ثماني دول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا والصين وهونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإيران.

تم أخذ عينات الهواء من غرف المرضى في المستشفى داخل وخارج وحدات العناية المركزة ؛ والمناطق السريرية بما في ذلك غرف الممرضات؛ والأماكن التي يتواجد فيها الموظفون مثل غرفة تغيير الملابس ؛ والمناطق العامة مثل الممرات والمداخل الرئيسية ؛ والمراحيض و/ أو الحمامات.

من بين 893 عينة تم أخذها ، كانت نسبة 17.4 في المائة إيجابية للـ RNA الفيروسي ، أو المادة الوراثية ، للفيروس التاجي.

وكان احتمال أن تكون عينات الهواء المأخوذة من غرف وحدة العناية المركزة إيجابية أكثر من الضعف بنسبة 25.2 في المائة مقارنة بنسبة 10.7 في المائة للغرف غير التابعة لوحدة العناية المركزة.

وبصرف النظر عن غرف وحدة العناية المركزة ، فإن أعلى نسبة من العينات الملوثة جاءت من دورات المياه والممرات.

أكثر من خمس العينات ، 23.8 في المئة ، من العينات المأخوذة من المراحيض و / أو الحمامات كانت إيجابية لمرض السارس-CoV-2.

يقول الباحثون إن هذا محتمل لأن الحمامات صغيرة وسيئة التهوية بالإضافة إلى المواد الوراثية للفيروس الموجودة في عينات البراز.

وكتبوا: “قد يؤدي تنظيف المرحاض إلى انتشار RNA الفيروس في هواء المراحيض أو الحمامات الصغيرة التي لا تتوفر فيها التهوئة”.

بالإضافة إلى ذلك ، عادت نسبة 56.3 في المائة من العينات المأخوذة من الممرات إيجابية بمعدل إيجابي إجمالي قدره 33.3 في المائة في المناطق العامة.

في حين كانت العينات من مناطق الموظفين إيجابية بنسبة 12 في المائة.

فيما تم العثور على ما مجموعه 19.2 في المئة من العينات الإيجابية في غرف الاجتماعات و 3.9 في المئة في غرف تغيير الملابس.

كتب المؤلفون: “إن العثور على تركيزات عالية في غرف الموظفين (أي غرف الاجتماعات وتناول الطعام) يتوافق مع انتقال كوفيد-19 المحتمل بين متخصصي الرعاية الصحية أثناء فترات الراحة”.

خلال هذه الفترات ، غالباً ما يتم إزالة أقنعة الوجه في مناطق صغيرة بدون تهوية.”

يقول الفريق أنه من غير الواضح ما إذا كان الهواء يحتوي على فيروسات قابلة للحياة بما يكفي لإصابة الناس ويأمل في دراسة هذا الموضوع في الأبحاث المستقبلية.

كتب المؤلفون: “إنّ الأحمال الفيروسية العالية الموجودة في المراحيض و/أو الحمامات ومناطق الموظفين والممرات العامة تثير الجدل وتدعو إلى أهمية النظر بعناية في هذه المناطق للوقاية من انتقال كوفيد-19”.

“ومع ذلك ، ينبغي النظر في وجود فيروسات قابلة للحياة في المقام الأول ، نظراً لأنها الرابط الأساسي لإمكانية انتقال الفيروس المحتملة.’