احذروا من شرب الكحول بعد تلقي لقاح كورونا

بدأت العديد من الدول فعليا بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات الاكثر حاجة له، لكن حذر مركز أبحاث علمية من تناول الكحول بعد الحصول على اللقاح .

ونقل موقع “نيو ساينتست” عن ألكسندر جينسبرج مدير معهد “جاماليا” لبحوث الميكروبيولوجيا (موسكو) أن تناول الكحول يمكن أن يضعف المناعة بشكل بالغ، وقد يجعل اللقاح غير فعال.

وأضاف العالم الروسي البارز: “ننصح بقوة بالإحجام عن تناول الكحول لمدة ثلاثة أيام بعد الحصول على اللقاح”.

وأوضح أن هذا التحذير بتجنب الخمور لا يتعلق فقط بلقاح “سبوتنيك V”، ولكن بكافة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الموقع إلى أن المؤلفات العلمية التي تناولت الكحول والجهاز المناعي تكشف أن الإفراط في احتساء الكحول، أحد عوامل إضعاف المناعة، الأمر الذي يقلل من قدرة الجهاز المناعي على محاربة الأجسام الدخيلة.

ووفقا للموقع فإن الأشخاص الذين يتناولون الكحول بكثرة أكثر عرضة من غيرهم للعدوى والالتهابات.

ومن جانبها قالت اختصاصية علم المناعة في جامعة إدنبره في بريطانيا إليانور رايلي إن: “الأشخاص الذين يحتسون الكحول بكثرة يعانون من مشاكل كثيرة منها ضعف في وظائف الجهاز المناعي”.