احذروا هذه الأخطاء الشّائعة صيفاً لتجنّب زيادة الوزن

مع النزهات التي نقوم بها مع الأصدقاء والسفر والرحلات والأيام التي نمضيها على شاطئ البحر والآيس كريم الذي يمكن تناوله في أي وقت كان، من الطبيعي أن يزيد خطر زيادة الوزن صيفاً. فمن الممكن اكتساب الكيلوغرامات من دون التنبه إلى ذلك.

سرعان ما تظهر هذه الزيادة وتزيد عندها صعوبة التخلص منها.

فكيف يمكن تجنب زيادة الوزن صيفاً؟

لماذا يزيد الوزن صيفاً؟

في الصيف تبدو السلطات والفاكهة من الأطعمة المنعشة المفضلة، بحسب ما نشر فيDoctissimo. لكن في الوقت نفسه، نكثر عادةً من الخروج ومن الاجتماعات العائلية ومع الأصدقاء. أيضاً، غالباً ما نسافر صيفاً للاستجمام. كما نكثر من تناول الآيس كريم وغيره من الأطعمة والمشروبات الشهية صيفاً. لتجنب الوقوع في الخطأ ثمة نصائح يمكن التقيد بها حفاظاً على الرشاقة في موسم العطلات.

ما الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها صيفاً؟

– الكحول: تحتوي الكحول على الكثير من الوحدات الحرارية، بما لا يقل عن 7 وحدات حرارية في كل غرام منها. ويمكن أن يزيد معدل الوحدات الحرارية بحسب أنواعها وبحسب معدلات السكر فيها.

الحل: من الأفضل اختيار أنواع الكحول القليلة السكر وأنواع المشروبات التي تزيد فيها نسبة الكحول. فهذا ما يزيد معدل الوحدات الحرارية فيها. أيضاً يجب عدم تناول أكثر من كأسين في اليوم للمرأة أو ثلاث حداً أقصى للرجل.

– المشاوي: غالباً ما يتم التركيز على اللحوم الحمراء في حفلات الشواء صيفاً. وتكمن المشكلة في أن نسبة الدهون ترتفع فيها، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى أثرها السلبي على الرشاقة في حال تناولها بكميات زائدة.

الحل: من الأفضل التركيز على السمك والدجاج في حفلات الشواء. يمكن أيضاً اختيار ثمار البحر والخضروات. أيضاً يجب الحذر من الصلصة الأميركية وتلك الغنية بالمايونيز التي يمكن أن تترافق مع اللحوم الغنية أصلاً بالدهون.

– النزهات في الطبيعة: عند القيام بنزهات في الطبيعة، من الطبيعي تناول التشيبس وغيره من الأطعمة الغنية بالدهون والملح والوحدات الحرارية. تكثر اللقمشة غير الصحية في مثل هذه الأوقات. إلا أن هذه الأطعمة لا تؤمن الإحساس بالشبع في الوقت نفسه، وغالباً ما نتناول بعدها أطعمة أخرى لتأمين الإحساس بالشبع.

الحل: عند القيام بمثل هذه النزهات من الأفضل تحضير التشيبس في المنزل مع كمية أقل من الزيت. ويمكن إضافة بعض التوابل مع كمية أقل من الملح. كما يمكن زيادة كميات الخضروات في النزهة للحد من اللقمشة غير الصحية، بما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

– السلطات والخضروات النيئة: هي الاختيار المفضل لمن يحرص على الرشاقة. يجب عدم المبالغة في تناول اللحوم المصنعة والخبز المقلي فيها والصلصات الدسمة. حتى المكسرات التي تحتوي على الدهون الصحية تحتوي أيضاً على كمية مرتفعة من الوحدات الحرارية.

– الآيس كريم: من الأطعمة المفضلة والمنعشة صيفاً. لكن يجب ألا ننسى أنها غنية بالوحدات الحرارية. فتحتوي على الحليب والكريمة والبيض والسكر، ما يزيد من معدلات الوحدات الحرارية فيها.

الحل: يجب اختيار البوظة المثلجة بالفاكهة التي لا تحتوي على الدهون بمعدلات عالية. ومن الأفضل تفضيل تلك التي تحتوي على اللبن والسوربيه. وفي كل الحالات، يجب تناول الآيس كريم استثنائياً.