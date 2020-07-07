احذر.. بعض الأدوية ترفع خطر الإصابة بحروق شمسية خلال الصيف

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مع بداية فصل الصيف يتناول الكثير بعض الأدوية سواء مسكنات أو للأمراض المزمنة وغيرها ، ولكن لا يعلم الكثيرين أنه يوجد بعض أنواع الأدوية تزيد من خطورة الإصابة بحروق الشمس .

حذر الصيدلاني الألماني توماس بنكيرت من أن بعض الأدوية يمكن أن تجعل البشرة أكثر حساسية للضوء، الأمر الذي يرفع خطر الإصابة بحروق شمسية خلال فصل الصيف.

وأوضح بنكيرت أن الأدوية التي تجعل البشرة أكثر حساسية للضوء هي مدرات البول والأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع ومسكنات الألم، بالإضافة إلى بعض المضادات الحيوية, بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي حال تعاطي أي من هذه الأدوية، فيُنصح بعدم التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان، خاصة وقت الظهيرة، مع توفير حماية جيدة من أشعة الشمس بارتداء ملابس طويلة ووضع كريم واق من الشمس.

ويمكن أيضا استشارة الطبيب لوصف بدائل أخرى للأدوية أو تخفيض جرعتها إن أمكن.

وقالت الغرفة الاتحادية للصيادلة في ألمانيا إن الحرارة الشديدة تُفسد الأدوية، حيث لا تتحمل بعض الأدوية درجات الحرارة العالية، ومن ثم تفقد مفعولها كالأقماع والكريمات وبخاخ الربو.

ونصحت الغرفة بعدم تعريض الأدوية لدرجات حرارة عالية، مشيرة إلى أن أغلب الأدوية ينبغي تخزينها في درجة حرارة تتراوح بين 15 و25 مئوية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وتحتاج بعض الأدوية إلى الاحتفاظ بها في الثلاجة، وفي هذه الحالة يُراعي عدم تعرضها للتجمد، وعند الرغبة في نقل هذه الأدوية داخل حقيبة تبريد، يُراعى لفها في منشفة، كي لا يحدث تلامس مباشر بينها وبين وحدات التبريد.

وعند اصطحاب الأدوية في السيارة، فإن أنسب مكان للاحتفاظ بها هو أسفل أحد المقاعد الأمامية.