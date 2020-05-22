احذر تجنب شرب الماء بعد تناول الفاكهة

يحتاج النظام الغذائي لجسم الإنسان لمختلف الفواكه والخضار بمختلف أنواعها بفضل ثرائها بالفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية.

ووفقا لمجلة “ميس كيرا”، فإن استفادة الجسم من خصائص الفاكهة، يتطلب الأمر عدم شرب الماء مباشرة بعد تناول الفواكه، وذلك للأسباب الآتية:

ارتفاع مستوى السكر في الدم

يسهم شرب الماء فور تناول الفاكهة في عسر الهضم، وذلك يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ومستويات الأنسولين، كما أنه على المدى الطويل يعزز خطر الإصابة بالسكري والسمنة.

الحموضة

يمكن لشرب الماء فور تناول الفاكهة أن يعيق عمل العصائر والإنزيمات الهاضمة، ما يؤدي إلى حموضة شديدة وحرقة المعدة.

عسر الهضم

شرب الماء مباشرة بعد تناول أي نوع من الفاكهة يمكن أن يسبب عسر الهضم أو الارتجاع الحمضي، كما يؤدي إلى إبطاء عملية الامتصاص الكاملة لعناصر الفواكه.

تقلصات المعدة

يتكون خليط من الفركتوز والخميرة نتيجة امتزاج الفاكهة بالماء، يمكن أن يسبب تقلصات شديدة في المعدة وتكوين غازات داخلها أيضا، ما يسهم في تفاقم الآلام إذا لم يتم التعامل مع الأمر على الفور.