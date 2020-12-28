احذر جيدا قبل شرب كوب قهوة يحتوي على هذه المكونات

لا يبدأ الصباح بالنسبة للملايين حول العالم إلا بشرب القهوة الصباحية، التي تساعد على بدء اليوم بنشاط وتركيز عاليين كما تساعد على الاستمرارية خلال اليوم بأقل حاجة للنوم وذلك بسبب الكافيين داخلها.

لكن مؤخرا، ظهرت العديد من الإضافات على القهوة، مثل: مسحوق الحليب والقشدة والفانيليا والبندق والكراميل، والتي تضفي مذاقا حلوا وشكلا جميلا على كوب القهوة، إلا أنها تفقد القهوة فائدتها الأساسية.

أشار خبير التغذية، غوزدنير شافيش أوكا، إلى أن “هذه الإضافات تحول مشروب القهوة إلى “قنبلة سكر”، حيث تساهم في ترسب الدهون في الجسم، مما زيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض السكري والكبد الدهني وكذا ارتفاع نسبة الكوليستيرول في الدم”.

وأضاف: “القهوة تقوي جهاز المناعة وتحمي من الأمراض، لكن المواد المضافة الشائعة في السنوات الأخيرة، مثل مسحوق الحليب والفانيليا والكراميل، تبطل التأثير المفيد للقهوة وتجعلها مشروبا عالي السعرات الحرارية”.

وأكد الخبير، أن مسحوق الحليب هو في المقام الأول من بين المكونات الضارة التي تضاف إلى القهوة.

وقال الخبير أوكا: إن “الإضافات السكرية كلها ضارة جدا بالجسم، حيث يساهم السكر الزائد في تخزين الدهون، ويرفع مستويات الغلوكوز في الدم ويمهد الطريق لمرض السكري. إلى جانب ذلك، فإنه يسبب أيضا عسر الهضم مثل الارتجاع والتهاب المعدة”.