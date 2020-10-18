احذر.. عبوات الأطعمة قد تكون ناقلة لعدوى كورونا

حذرت هيئة صحية صينية ، السبت، من إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من خلال عبوات الأطعمة .

وقالت هيئة مكافحة الأمراض في الصين، إن ملامسة عبوات الأطعمة المجمدة الملوثة بفيروس كورونا المستجد قد تسبب الإصابة بالمرض.

وقال المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها على موقعه الإلكتروني إن هذا الاستنتاج جاء عندما رصد فيروس كورونا الحي على العبوات الخارجية لسمك القد المجمد وقام بعزلها وذلك أثناء جهود تعقب الفيروس في بؤرة تفشي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي في مدينة تشينغداو.

وأضاف أن هذا الاستنتاج، وهو الأول من نوعه في العالم، يشير إلى احتمال أن ينتقل الفيروس لمسافات طويلة من خلال البضائع المجمدة.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن اثنين من عمال رصيف الميناء في تشينغداو جرى تشخيص إصابتهما مبدئيا دون أعراض في سبتمبر/أيلول، ونقلا الفيروس إلى مستشفى الصدر أثناء الحجر الصحي بسبب عدم كفاية التطهير والحماية مما أدى إلى إصابة 12 آخرين مرتبطين بالمستشفى.

لكن جين دونغ يان، أستاذ علم الفيروسات بجامعة هونج كونج، قال إن البيان الأخير لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لا يُظهر دليلا قويا على أن العاملين في تشينغداو قد أصيبا بالفيروس من العبوة مباشرة إذ ربما التقطا الفيروس من مكان آخر ثم لوثا عبوات الطعام التي تعاملا معها.

وقال المركز إنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بالفيروس بين أي من المستهلكين من خلال ملامسته للأطعمة المجمدة وإن خطر حدوث ذلك منخفض للغاية.