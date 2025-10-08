احذر ما تأكله صباحاً... 3 أطعمة قد تضر معدتك على الريق

صباحك هو الوقت الذي يكون فيه جهازك الهضمي أكثر حساسية، فالمعدة تكون بطانتها هشة وأحماضها تعمل بنشاط طبيعي. لذلك، ما تختاره لتأكله أو تشربه فور الاستيقاظ يمكن أن يؤثر على الهضم طوال اليوم. تناول الأطعمة الخاطئة في الصباح قد يؤدي إلى حرقة المعدة، الانتفاخ، وحتى مشاكل هضمية مزمنة.

رغم أن بعض الأطعمة الصباحية مغذية، إلا أنها قد لا تكون الخيار الأمثل عندما تكون المعدة فارغة، بحسب ما نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا. د. شوبهام فاتسيا، استشاري أول أمراض الجهاز الهضمي في الهند، يسلط الضوء على ثلاث أطعمة شائعة قد تضر بصحتك الهضمية إذا تناولتها على الريق:

1- الحمضيات

البرتقال، الغريب فروت، والليمون مليئة بفيتامين C ومضادات الأكسدة المفيدة للمناعة وصحة الجلد. لكنها على معدة فارغة قد تكون ضارة أكثر من نفعها.

الحمضيات تزيد من حموضة المعدة، مما يسبب حرقة وارتجاع المريء، وقد يؤدي إلى ألم شديد عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة أو التهابها. كما أن تناولها صباحاً يخل بتوازن الأمعاء الطبيعي، مما يعقد عملية الهضم لاحقاً خلال اليوم.

2- القهوة السوداء

القهوة الصباحية هي رفيق الملايين حول العالم، لكنها عند شربها على معدة فارغة قد تسبب مشاكل.

تؤدي القهوة إلى إفراز حمض المعدة دون وجود طعام لهضمه، مما يهيج بطانة المعدة ويسبب حرقة. على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي إلى ارتجاع حمضي واضطرابات هضمية. كما أن تحفيزها لهرمون التوتر “الكورتيزول” قد يؤثر على التوازن الهرموني ويزيد القلق، بالإضافة إلى شعور بالنعاس بعد الظهر.

3- الأطعمة الحارة

رغم شعورها بالانتعاش، الأطعمة الحارة على معدة فارغة ليست فكرة جيدة.

الكابسيسين في الفلفل الحار يحفز الجهاز الهضمي بشدة، مما قد يؤدي إلى تقلصات المعدة، عسر الهضم أو إسهال. كما يزيد من خطر ارتجاع الحمض، خاصة لمن يعانون من حرقة المعدة أو التهاب المعدة. يُفضل تأجيل تناول الطعام الحار حتى وقت لاحق من اليوم، عندما يكون الجهاز الهضمي أكثر استعداداً لمعالجة المنبهات.

البدائل الأفضل لصباح صحي

للحفاظ على أمعاء صحية وسعيدة طوال اليوم، ينصح الخبراء بتناول أطعمة معتدلة وقلوية مثل:

اللوز المنقوع

الموز

البابايا

كما يُفضل بدء اليوم بكوب من الماء الفاتر، شاي الأعشاب، أو الشوفان، لما لها من تأثير لطيف على المعدة وتحفيز الهضم بشكل صحي.