اختبار دم تجريبي يكشف سرطان المبيض في مراحله المبكرة بدقة عالية

كشف تقرير بحثي جديد أن اختبارًا تجريبيًا للدم قد يتيح الكشف عن سرطان المبيض في مراحله المبكرة لدى المريضات اللواتي يعانين من أعراض غامضة غالبًا ما تُشخَّص بشكل خاطئ باستخدام الأساليب التقليدية.

ويُعد سرطان المبيض خامس سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء، ويرجع ذلك – بحسب الباحثين – إلى أن التشخيص غالبًا ما يتم بعد انتشار المرض في الجسم، مما يجعل علاجه أكثر صعوبة. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 90% من المريضات في المراحل المبكرة يعانين من أعراض يمكن الخلط بينها وبين أمراض حميدة مثل الانتفاخ، آلام البطن، ومشاكل الجهاز الهضمي.

وأوضح الباحثون في دورية كانسر ريسيرش كوميونيتيز أنه لم تتوفر سابقًا اختبارات دم موثوقة لهذه الحالات، بينما لا تتمكن الفحوصات الباضعة المتاحة من الكشف عن أورام المبيض في المراحل المبكرة.

وباستخدام تقنيات التعلم الآلي، تمكن الفريق من تحديد مؤشرات حيوية متعددة من بين مجموعة واسعة من الجزيئات والعمليات الحيوية في الجسم، ودمجها في اختبار واحد قادر على اكتشاف جميع الأنواع الفرعية للمرض في مختلف مراحله.

وقد أُجريت التجربة في مركز طبي كبير على عينات دم من نحو 400 امرأة ظهرت لديهن أعراض محتملة لسرطان المبيض. وأظهرت النتائج أن الاختبار تمكن من تحديد المصابات بأي مرحلة من مراحل المرض بدقة بلغت 92%، وتحديد المصابات بالمرحلة الأولى أو الثانية بدقة بلغت 88%.

وقالت أوريانا بابين زغبي، الرئيسة التنفيذية لشركة AOA Dx ومقرها دنفر بولاية كولورادو، إن النتائج تُظهر إمكانات واعدة للمساعدة “في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة للنساء اللواتي يحتجن إلى وضوح عاجل أثناء عملية التشخيص المعقدة”.