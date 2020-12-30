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ارشادات لحماية الظهر والعينين أثناء العمل

منذ 3 دقائق
نصائح لحماية الظهر والعينين

نصائح لحماية الظهر والعينين

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قالت حركة “الظهر الصحي” الألمانية إنه يمكن تجنب آلام الظهر أثناء العمل من خلال الجلوس الديناميكي، أي تغيير وضع الجلوس بانتظام.

ولهذا الغرض يحتاج المرء إلى مقعد يمكن ضبط ارتفاعه وذي مسند ظهر مرن، ومن المهم أيضا أن تكون الأقدام دائما مثبتة على الأرض أثناء الجلوس.

وأشارت الحركة إلى أن العمل على أجهزة اللابتوب يمثل مشكلة أكبر؛ حيث تكون وضعية العمل محدودة بسبب صغر حجم الشاشة ولوحة المفاتيح غير المرنة، وهنا ينبغي استعمال فأرة ولوحة مفاتيح خارجية قدر المستطاع.

وبشكل عام ينبغي أن يكون الوضع بين المكتب والمقعد مريحا؛ إذ يجب أن تكون لوحة المفاتيح والفأرة على نفس مستوى الكوع وراحة اليد، وأن يُشكل الفخذ والساق زاوية قائمة أثناء الجلوس. كما لا يجوز أن تقل المسافة بين العينين والشاشة عن 50 سم.

ولحماية العينين، ينبغي على المرء الحرص على أن ينفذ ضوء النهار إلى مكان العمل بشكل كاف، مع مراعاة تجنب الانعكاسات الضوئية والضوء المبهر؛ نظرا لأن هذه المؤثرات الضوئية السلبية تُجهد العين وتتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق على المدى الطويل، ومن المثالي أن تُشكل الشاشة زاوية 90 درجة مع النافذة.

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