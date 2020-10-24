استئناف التجارب السريرية للقاح أكسفورد ضد كورونا

تتجه أنظار العالم لأخر تطورات التجارب السريرية للتوصل إلى تلقاح فعال ضد فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر مليون شخص ، وإصاباته تجاوزت الـ40 مليون ، ويعرض حياة العالم بأسره للخطر.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، باستئناف التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا التي أجرتها شركة أسترا زينيكا للأدوية وجامعة أكسفورد.

وقالت شركة أسترا زينيكا، في بيان، إن تجارب المرحلة الثالثة يمكن استئنافها بعد أن سمحت الجهات الرقابية في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا واليابان أيضا بمواصلة التجارب في الأسابيع القليلة الماضية بعد توقفها في سبتمبر الماضي.

وتم تعليق تجربة اللقاح مؤقتا بعد أن أصيب أحد المتطوعين بالمرض.

وقال باسكال سوريوت المدير التنفيذي للشركة إن “استئناف التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم هو خبر سار لأنه يسمح لنا بمواصلة جهودنا لتطوير هذا اللقاح للمساعدة في هزيمة هذه الجائحة الرهيبة”.

وأفادت الشركة بأنه من المتوقع الإعلان عن نتائج تجارب المرحلة الأخيرة في وقت لاحق من هذا العام.