استنشاق البخار.. طريقة صحية لمواجهة الزكام لدى الأطفال

يعاني الكثير الأطفال من الزكام خاصة في فصل الشتاء

تزداد حالات الإصابة بالزكام لدى الأطفال خاصة في فصل الشتاء ، الأمر الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية خاصة من ناحية التنفس بشكل طبيعي.

قالت الجمعية الألمانية لطب الأطفال والمراهقين إن استنشاق البخار يساعد على مواجهة الزكام لدى الأطفال.

وأوضحت أن ترطيب الأغشية المخاطية يعمل على إذابة المخاط، ومن ثم يمكن طرده بصورة أفضل.

وعن كيفية القيام بذلك أوضحت الجمعية أنه يتم ملء إناء به ماء دافئ تتراوح درجة حرارته بين 42 و45 مئوية، مشيرة إلى أنه من المثالي قياس درجة الحرارة بالترمومتر.

وفي الخطوة التالية يتم تغطية الرأس بمنشفة واستنشاق البخار لمدة لا تزيد على 3 إلى 5 دقائق ليشعر بعدها الطفل بتحسن.

ومن الأفضل عدم إضافة زيوت طيّارة كتلك المستخلصة من الأوكالبتوس مثلا؛ نظرا لأنها قد تتسبب في تهيج المسالك التنفسية لدى الطفل وشعوره بضيق في التنفس.