اكتشاف جديد... مركب يفرزه الجسم أثناء الرياضة يثبط الشعور بالجوع

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى أن مركباً كيميائياً يتكون في الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية قادر على تقليل الشعور بالجوع عن طريق التأثير مباشرة على المخ، وهو ما قد يفتح آفاقاً جديدة لعلاجات السمنة وزيادة الوزن.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة Nature Metabolism المتخصصة في أمراض التمثيل الغذائي، أن المركب الكيميائي المعروف باسم Lac Phe يعمل على الخلايا العصبية AgRP في منطقة تحت المهاد بالمخ، وهي المسؤولة عن إثارة الشعور بالجوع، ويقلل نشاطها، مما يتيح للخلايا العصبية الأخرى المسؤولة عن الشبع (PVH) العمل بشكل أفضل.

أجريت سلسلة من التجارب على الفئران، حيث لاحظ الباحثون أن النشاط البدني قلل الشهية وساعد على إنقاص الوزن. وقال الباحث يانج هي، أستاذ مساعد في مؤسسة دان دانكان البحثية:

> “الرياضة وسيلة فعالة لإنقاص الوزن والوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل السكري وأمراض القلب، لكنها تعمل أيضاً عبر آليات أخرى تتعلق بتنظيم المخ للشهية.”

رغم أن الدراسة اقتصرت على الفئران، إلا أن الباحثين يرون أن النتائج واعدة للبشر، مع التأكيد على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لفهم دور Lac Phe في التحكم بالشهية والمساعدة في تطوير علاجات جديدة لمشاكل الأيض مثل السمنة أو النحافة.