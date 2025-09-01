اكتشاف جديد يغير فهم أسباب احتشاء عضلة القلب

يُعد احتشاء عضلة القلب من أكثر أمراض القلب والأوعية الدموية شيوعًا، وتشير بعض الدراسات إلى احتمال ارتباطه بعوامل ذات طبيعة معدية.

وتشير مجلة Journal of the American Heart Association إلى أن باحثين من فنلندا والمملكة المتحدة توصلوا إلى هذا الاستنتاج غير المتوقع.

وكان يُعتقد حتى الآن أن تطور تصلب الشرايين واحتشاء عضلة القلب مرتبط حصريا بتراكم الكوليسترول منخفض الكثافة المؤكسد في الشرايين، مما يسبب التهاب الأوعية الدموية. لكن المعلومات الجديدة أظهرت أن عدوى بكتيرية خفية قد تلعب دورا رئيسيا في هذه العملية.

واكتشف العلماء أن غشاء حيويا يتشكل داخل لويحات تصلب الشرايين — وهو هيكل هلامي يمكن أن تعيش فيه البكتيريا “الخاملة” لسنوات وعقود. هذه البكتيريا غير مرئية لجهاز المناعة ولا تصلها مضادات حيوية.

ولكن يمكن لمحفز خارجي، مثل العدوى الفيروسية، أن ينشط هذه البكتيريا، ما يؤدي إلى بدء الالتهاب، وتدمير غشاء اللويحات، وتشكّل خثرة، وبالتالي الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

ويقول البروفيسور بيكا كارهونين، رئيس الفريق:

“أظهرنا لأول مرة وجود حمض نووي لبكتيريا فموية داخل لويحات تصلب الشرايين. علاوة على ذلك، كشفت الأجسام المضادة التي ابتكرناها عن تراكيب الأغشية الحيوية في أنسجة الشرايين. وتُحفّز البكتيريا الخارجة من الأغشية الحيوية العملية الالتهابية المؤدية إلى تمزق اللويحات”.

ويفتح هذا الاكتشاف آفاقا جديدة لتشخيص وعلاج حالات احتشاء عضلة القلب، كما يشكّل أساسا لتطوير لقاحات ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.