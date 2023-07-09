اكتشاف طبي يفتح الباب أمام علاج أمراض المناعة

قد يهاجم مرض الروماتويدي المفاصل ويمكن أن يؤثر في أكثر من مفصل في وقت واحد، وعادة ما يؤثر مرض الروماتويدي على المفاصل في اليدين، والمعصمين، والركبتين.

وكشف بحث علمي جديد أسباب الإصابة بمرض التهاب المفاصل الروماتويدي، والذي يعد أحد أمراض المناعة الذاتية، مما يفتح الباب لعلاج هذا النوع من الأمراض المستعصية على الطب حتى الآن.

نتائج الدراسة تم نشرها في مجلة نيتشر كومينيكيشن العلمية (Nature Communications) والتي جرت بالتعاون بين جامعة ستانفورد الأميركية وشركة جونسون جونسون.

الدكتور شادي يونس، الباحث والمحاضر بقسم الروماتيزم والمناعة بجامعة ستانفورد، والباحث الرئيسي بالدراسة، أوضح أن أهمية هذا الكشف تكمن في تحديد الخلايا المناعية المتورطة في حدوث الالتهابات وتأكل الانسجة في مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

وأوضح شادي يونس لسكاي نيوز عربية أن المشكلة الرئيسية التي يواجها العلماء والمتخصصين على مستوى العالم متعلقة بعدم فهم أسباب ظهور أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء، والتصلب المتعدد، وغيرها، وكلها أنواع من أمراض المناعة الذاتية غير معروفة السبب، وتتشارك فيما بينها أنها نتيجة خلل في الجهاز المناعي يدفعه إلى مهاجمة أجزاء مختلفة من أنسجة الجسم.

وبالرغم من ذلك يلفت شادي لوجود نظريات تحاول تفسير أمراض المناعة الذاتية مشيرا إلى أن أهم الفرضيات العلمية هي:

العوامل الوراثية، بمعنى أن يتوارث الفرد طفرات من الأب أو الأم تزيد من خطر حدوث المرض المناعي للشخص.

العوامل البيئية، فهناك عائلات لا يوجد لديها تاريخ مرضي وأصيب أفراد منها بأحد أمراض المناعة الذاتية، فظهرت فرضية العوامل البيئية مثل التدخين وخلل الهرمونات، فمثلا مرض الذئبة الحمراء نسبة 90 بالمئة من المصابين به من السيدات، فالخلل في الهرمونات قد يسبب خلل في نشاط الجهاز المناعي.

العدوى الفيروسية السابقة الخارجية، فعندما يتعرض الجسم لعدوى بكتيرية او فيروسية يطور الجهاز المناعي نفسه لمهاجمة الفيروس، ونتيجة لهذه الاستجابة المناعية، قد تظهر أجسام مضادة تهاجم الجسم نفسه عن طريق الخطأ نتيجة التشابه بين بروتينات الإنسان والفيروس والمعروفة علميا باسم Molecular mimicry.