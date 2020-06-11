اكتشاف غير مسبوق.. دواء فعال لعلاج السمنة

قدمت دراسة جديدة غير مسبوقة، أول دليل على أن بروتينًا يُدعى BAM15 يعمل كمصدر للطاقة، يمكن أن يكون دواء فعالًا لعلاج السمنة وغيرها من الأمراض ذات الصلة. وذلك عبر تجارب أجُريت على الفئران. وفق لما ذكره موقع sciencetimes.

وأظهرت دراسة نُشرت في دورية ”Nature Communications“ أن البروتين المسمى BAM15 يختلف عن أدوية التحكم في الوزن الموجودة، والتي تعمل إلى حد كبير عن طريق تقليل كمية الطعام التي يتناولها الشخص، أو السعرات الحرارية التي يمتصها جسمه، حيث يقلل من مقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى تأثيراته الإيجابية على الإجهاد التأكسدي والالتهاب .

وذكر موقع sciencetimes أن باحثين من مركز البحوث الطبية الحيوية بنينجتون في باتون روج (الولايات المتحدة الأمريكية) يعتقدون أنه يمكن استخدام BAM15 لعلاج أمراض مثل مرض السكري، مرض الكبد الدهني، وبعض أشكال السرطان.

وأوضح التقرير، أن بروتين BAM15 يجعل الميتوكوندريا التي تعد بمثابة محطات توليد الطاقة في الخلية، أقل كفاءة. والنتيجة أن الميتوكوندريا تحرق المزيد من الطاقة.

ونقل التقرير عن جون كيروان، مؤلف الدراسة قوله ”رغم هذه البيانات، لا يوجد سوى عدد قليل من الأدوية المعتمدة لعلاج السمنة، ونادرًا ما يتمكن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية، من إنقاص الوزن على المدى الطويل“.

وأوضح كيروان “ وقف وباء السمنة يتطلب أدوية جديدة وأكثر فعالية“. لافتًا أن ”هذا البحث خطوة واعدة للغاية في عملية الاكتشاف. كما أعرب عن أمله في المستقبل غير البعيد، أن يعزز مركبات مثل BAM15، التطور السريري للأدوية وتصبح خيارًا علاجيًا لمرضى السمنة“.

يُشار إلى أن السمنة تؤثر على أكثر من 650 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتسبب عددًا من الحالات الصحية الخطيرة، على رأسها مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان. كما يبلغ الإنفاق العالمي لعلاج السمنة والأمراض المرتبطة بها أكثر من 150 مليار دولار سنويًا.