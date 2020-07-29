اكتشاف وصفة طبية من العصور الوسطى بديلا “للمضادات الحيوية”

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كان لاكتشاف المضادات الحيوية تأثيرا كبيرا في إنقاذ حياة ملايين الأشخاص ، ولكن هذا التأثير بدأ يخفت بسرعة شديدة اليوم، إذ إن البكتيريا تزداد مقاومة للمضادات الحيوية ، حسب ما أكدته الكثير من الدراسات الطبية .

ومع تزايد الاهتمام في الأوساط الطبية بمسألة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، يبحث العلماء عن بدائل لهذه المضادات من أجل إيجاد حل للمشكلة، التي باتت تهدد حياة الملايين حول العالم.

ووجد، باحثون بريطانيون، وصفة طبية، تعود إلى العصور الوسطى، يقولون إنها يمكن أن تستخدم بديلا عن المضادات الحيوية، وفق تقرير لموقع شبكة “سي أن أن”.

والعلاج، الذي وجد في كتاب إنكليزي قديم يسمى “Bald’s Leechbook” هو خليط مكونات تحتوي على البصل والثوم والنبيذ الأبيض والأملاح الصفراوية، وجميعها تحمل خصائص مضادات حيوية.

وأظهرت الوصفة، التي عمرها نحو 1000 عام، إمكانية علاج التهابات القدم والقدم السكرية، بحسب ما يقول الباحثون في دراستهم المنشورة في دورية “ساينتفيك ريبورتس”.

وقالت فريا هاريسون، عالمة الأحياء الدقيقة، بجامعة وارويك بالمملكة المتحدة، والمشرفة الرئيسية على الدراسة، إن القدم السكرية على وجه التحديد، أحد أكثر الأمراض مقاومة للمضادات الحيوية، وقد لا يمكن علاجها ما قد يؤدي إلى بتر ساق المريض في نهاية المطاف.

وحذر مسؤولون صحيون من أن مقاومة المضادات الحيوية تشكل تهديدا مفجعا للطب، وقد تعني وفاة مرضى يجرون عمليات جراحية بسيطة، نتيجة إصابتهم بعدوى لا يمكن علاجها.

وتزداد الحاجة إلى تطوير أدوية جديدة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية، مع تحول العدوى البكتيرية بشكل متزايد إلى “جراثيم عملاقة” مقاومة للأدوية الحالية.

وقبل عامين، أظهر مسح لمنظمة الصحة العالمية أن استخدام هذه المضادات يزيد بشدة في عدد من الدول، ودعت إلى تحرك عاجل للحد من الاستهلاك غير الضروري لها.