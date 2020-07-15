اكتمال المرحلة الأولى من تجربة اللقاح الروسي ضد “كورونا”

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تتواصل الأبحاث والتجارب للوصول إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض كوفيد 19 ، والذي أصاب أكثر من 13 مليون شخص حول العالم .

وأعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد اختبر على البشر على أن تنجز بالكامل بحلول نهاية تموز/يوليو الجاري.

وأجرت هذه التجارب وزارة الدفاع الروسية ومركز نيكولاي غاماليا للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد بدأت في منتصف حزيران/يونيو الماضي في مستشفى عسكري مرموق في موسكو على مجموعة من المتطوعين تتألف بشكل رئيس من جنود روس ومن مدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن المجموعة الأولى التي تضم 18 متطوعا ”أنهت مشاركتها وغادرت المستشفى“.

وكان الهدف الرئيس للتجربة على هذه المجموعة هي التحقق من سلامة اللقاح وتحمل جسم الإنسان لمكوناته، وفقا للمصدر نفسه.

وأمضى المتطوعون 4 أسابيع في المستشفى بعد تلقيهم اللقاح في 18 حزيران /يونيو حيث خضعوا لفحوص يومية.

وذكر البيان الصحفي أنه خلال هذه الفترة ظلت وظائفهم الحيوية ”فى حدود المعدل الطبيعي“ دون ”تسجيل أي آثار أو مضاعفات خطيرة غير مرغوب فيها“.

وقالت سفيتلانا فولتشيخينا الطبيبة المشاركة في إدارة التجارب، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع ”مناعتهم جيدة، والأجسام المضادة تتكون في جسمهم ولديهم حماية من الفيروس“.

وعلق الجندي يوري الذي شارك في الاختبارات في مقطع الفيديو ”نعرف الآن أننا محميون بنسبة 100% ولا نخشى الخروج من هنا“.

وقال البيان إن مجموعة ثانية من المتطوعين تضم 20 شخصا تلقوا اللقاح التجريبي يوم 23 حزيران ـ يونيو، هم حاليا في العزل في المستشفى تحت إشراف طبي.

وتوقع البيان أن تكتمل هذه التجربة السريرية على اللقاح بحلول نهاية تموز/ يوليو الجاري.

إلى ذلك، أفادت الأرقام الرسمية اليوم الأربعاء بأن روسيا لديها 746,369 إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 11770 وفاة.