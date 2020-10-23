استمع لاذاعتنا

الأسبرين يقلل من مخاطر الإصابة بكورونا؟

منذ ساعة واحدة

عمليات تطوير اختبارات كورونا لا زالت مستمرة

الحرة
A A A
طباعة المقال

لا يزال العالم يترقب دواء يشفي من فيروس كورونا نهائياً.

وفي السياق عينه، توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين يوميا، هم أقل عرضة لمخاطر الوفاة بفيروس كورونا مقارنة بغيرهم.

وهم أقل عرضة للإصابة بمضاعفات، وتقل احتمالات دخولهم إلى وحدة العناية المركزة أو الحاجة إلى الأوكسجين، وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة Anesthesia and Analgesia.

وشملت الدراسة 412 مريضا، ربعهم تقريبا كانوا يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين يوميا قبل دخولهم المستشفى، أو بدأوا في تناول الدواء بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى.

بعد تحليل النتائج، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفضت حاجتهم إلى الأوكسجين بنسبة 44 في المئة، والعناية المركزة بنسبة 43 في المئة.

وقال الباحثون إن الأهم من ذلك، أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفض لديهم خطر الوفاة في المستشفى بنسبة 47 في المئة، مقارنة بمن لم يتناولوه.

ويعتقد الباحثون أن الأسبرين يقلل من مخاطر كورونا بسبب منعه للجلطات الدموية الخطيرة التي تتشكل في القلب والرئتين والأوعوية الدموية وأعضاء أخرى في الجسم، والتي قد تؤدي إلى الوفاة بسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وفشل أعضاء متعددة في الجسم في أداء وظائفها.

المزيد من الصحة

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أقل عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا
إذا كنت تعاني من هذا المرض فأنت أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا
يعتبر مشروب الكاكاو من المشروبات الغنية بمادة الفلافانول
لمرضى الضغط المنخفض … احذروا المشروبات والأطعمة الغنية بـ”الفلافانول”
العلماء يكتشفون فائدة عظيمة للدهون
مفاجأة طبية … فوائد كثيرة لدهون الجسم لم تسمع عنها

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على جسم غريب في قاع بحر البلطيق
“بوابة الجحيم إلى العالم السفلي”… اكتشاف جسم غريب في بحر البلطيق!
العلماء يحددون بروتين يسهل عمل SARS-CoV-2
دراسة طبية.. هذا السبب الذي يسهل انتشار فيروس SARS-CoV-2 في أجسام البشر
شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة
شاهد..شاب يقف أعلى بالون ضخم ممسكا بفنجان القهوة ويلوح لطائرة