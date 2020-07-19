الأسماك من أفضل المأكولات لحماية أدمغتكم

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تصنف المأكولات البحرية من أفضل الوجبات صحيا، لاحتوائها على كميات منخفضة من الدهون المشبعة وكميات مرتفعة من أوميغا3، مما يجعلها أحد أهم المأكولات المفيدة للمحافظة على صحة القلب، وأشارت دراسة إلى أنّ تناول كميات اضافية من الأسماك يومياً يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إلى النصف، كما أنّ فائدة المأكولات البحرية تمتد إلى تقليل مستوى الكولسترول في الدم.

ويأكد الأطباء أن التقليل من تناول المأكولات البحرية من أمراض المفاصل خاصةً التهاب المفاصل الروماتيدي (بالانجليزية: rheumatoid arthritis)، كما أظهرت الأبحاث الحديثة أنّ وجود الأوميغا3 في المأكولات البحرية يرتبط بخفض مشكلة التهاب المفاصل

وكشفت دراسة حديثة أن النساء الأكبر سناً اللاتي يتناولن أكثر من وجبتين أسبوعياً من الأسماك المشوية أو المطبوخة أو المحار قد يستهلكون ما يكفي من أحماض أوميغا 3 الدهنية لمواجهة آثار تلوث الهواء على الدماغ وفق ما نقله موقع “سكاينس ديلي”.

ووجد الباحثون الأميركيون أن المسنات اللاتي يعشن في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء يمتلكن أدنى مستويات من أحماض أوميغا 3 الدهنية في دمهن ولديهن تقلص دماغي أكبر من النساء الأخريات.

من جانبه، قال مؤلف الدراسة الدكتور كا هي من جامعة كولومبيا في نيويورك: “السمك مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية ويسهل إضافته إلى النظام الغذائي”. مضيفا “لقد ثبت أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 تحارب الالتهاب وتحافظ على بنية الدماغ في أدمغة الشيخوخة”.

كما أضاف “قد ثبت أيضاً أنها تقلل من تلف الدماغ الناجم عن السموم العصبية مثل الرصاص والزئبق، لذلك اكتشفنا ما إذا كانت أحماض أوميجا 3 الدهنية لها تأثير وقائي ضد سم عصبي آخر، الجسيمات الدقيقة الموجودة في تلوث الهواء “.

لا تقلي الأسماك

واستخدم الباحثون استبيان النظام الغذائي لحساب متوسط ​​كمية الأسماك التي تستهلكها كل امرأة كل أسبوع، بما في ذلك الأسماك المشوية والتونة المعلبة، وسلطة التونة والأصداف غير المقلية، لم يتم تضمين الأسماك المقلية لأن الأبحاث أظهرت أضراراً في القلي العميق لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وأوضح الدكتور أن ارتفاع مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في الدم من استهلاك الأسماك قد يحافظ على حجم الدماغ مع تقدم المرأة في العمر وربما يحميها من الآثار السامة المحتملة لتلوث الهواء”.