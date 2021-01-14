الإصابة بعدوى كورونا تعطي مناعة لمدة خمسة أشهر أكثر من لقاح أكسفورد

يشعر المصاب بفيروس كوورنا بعد الشفاء بالراحة نقسيا إلى حد ما، وذلك لأنه سيعيش في مأمن لمدة أشهر من الإصابة بالفيروس التاجي مرة أخرى وذلك بسبب المناعة التي يخلقها الجسم ضد الفيروس لفترة زمنية تعتير قصيرة نسبيا.

وكتب في هذا السياق موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” جاء فيه …

وجدت دراسة قامت بها الصحة العامة في إنجلترا (PHE) أنّ الأشخاص المصابون سابقاً بالفيروس التاجي يتمتعون بمزيد من الحماية ضد الإصابة مرة أخرى وذلك لمدة خمسة أشهر مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على لقاح أكسفورد ، بالإضافة إلى نفس مستوى المناعة الذي يوفره لقاح فايزر.

إنّ بيانات دراسة SIREN الخاصة بـ PHE ، والتي تتابع أكثر من 20,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في أكثر من 100 موقع في جميع أنحاء بريطانيا ، نظرت في عدد أعضاء موظفي الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الذين شملتهم الدراسة والذين أصيبوا بالفيروس أكثر من مرة.

وقد وجدت الدراسة أن ما مجموعه 6,614 عاملاً أصيبوا بالفيروس في أوائل عام 2020 ، إما من خلال اختبار الأجسام المضادة أو فحص PCR أو التقييم السريري بناء على الأعراض. من بينهم 44 شخصاً فقط ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي لمرة ثانية في وقت لاحق.

ويقول العلماء إن هذا يعني أن العدوى السابقة تمنح حماية بنسبة 83 في المائة ضد الإصابة مرة أخرى، كما تقلل من احتمال الإصابة بالأعراض والأمراض الشديدة.

أعطى الباحثون المشاركين اختبارات الأجسام المضادة بشكل شهري وكذلك قاموا بفحوصات PCR أسبوعية لمراقبة أي إصابات بين يونيو ونوفمبر.

سمحت هذه المنهجية للباحثين بتحديد الأشخاص المصابين بالأعراض وكذلك أولئك الذين كانوا بدون أعراض.

وتقول البروفيسورة سوزان هوبكنز من PHE ، المؤلفة الرئيسية للدراسة ، إن هذه الطريقة أكثر صرامة من تلك المستخدمة في اختبار اللقاحات ، والتي تعتمد فقط على الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وأوضحت أن فعالية لقاح فايزر/بيونتيك والتي تبلغ نسبة 95 في المائة من المرجح أن يكون قد تمّ تضخيمها لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الإصابات غير المصحوبة بأعراض.

في دراسة PHE ، أصيب بأعراض 15 شخصاً فقط من مجموعة ال44 فرداً الذين أصيبوا بكوفيد مرة ثانية.

وقال البروفيسور إليانور رايلي من جامعة إدنبرة ، الذي لم يشارك في البحث: “إن الرسالة الرئيسية من هذه الدراسة هي أن العدوى الأولية بالسارس-CoV-2 توفر حماية 94 في المائة على الأقل ضد الإصابة مرة أخرى لمدة خمسة أشهر على الأقل.

“هذا يشير إلى أن العدوى الطبيعية توفر حماية قصيرة الأجل ضد كوفيد-19 التي تشبه إلى حد كبير تلك التي يمنحها التطعيم.”

وقال البروفيسور هوبكنز في مؤتمر صحفي إن التأثير الوقائي للعدوى السابقة قوي تقريباً مثل تأثير لقاح فايزر و “أفضل بكثير” من لقاح AstraZeneca/Oxford ، الذي سجل معدل فعالية بنسبة 62.1 في المائة لدى المشاركين الذين تلقوا جرعتين معياريتين.

صنف باحثون من PHE عمليات الإصابة مجدداً بالعدوى على أنها محتملة أو ممكنة ، لكنهم غير قادرين على تأكيدها بسبب حقيقة أن اختبارات PCR وأخذ عينات الجينوم لم تكن متاحة على نطاق واسع خلال الموجة الأولى.

ومع ذلك ، فإن الحالات ال44 تفي بالمعايير التي أدت إلى إدراجها في الدراسة ، بما في ذلك اختبار إيجابي لعدوى السارس-CoV-2.

وقالت البروفيسورة هوبكنز: “ستساعد النتائج على توفير ، إلى جانب اللقاح ، القدرة على إبطاء انتقال الفيروس”.

“ولكنها ليست حماية كاملة والناس لا تزال بحاجة إلى توخي الحذر عند الخروج واتخاذ الاحتياطات اللازمة.”

كان الباحثون قادرون فقط على تحديد مدة الحصانة الطبيعية التي تستمر لمدة خمسة أشهر لأنها كانت مدة الدراسة.

وقالت البروفيسورة سوزان هوبكنز: “لقد أعطتنا هذه الدراسة أوضح صورة حتى الآن لطبيعة حماية الأجسام المضادة ضد كوفيد-19 ولكن من المهم ألا يسيء الناس فهم هذه الاكتشافات المبكرة.

“نحن نعلم الآن أن معظم أولئك الذين أصيبوا بالفيروس، وأنتجوا أجساماً مضادة ، محميون من الإصابة مرة أخرى ، لكن هذا ليس كلياً ولا نعرف حتى الآن مدة الحصانة بشكل نهائي”.

ستستمر تجربة SIREN لمدة 12 شهراً وسيتم إصدار المزيد من البيانات قريباً والتي ستكشف كيف أثرت متغيرات الفيروس التاجي الجديدة على معدلات الإصابة مرة أخرى وإذا كانت الحصانة الطبيعية لها حد زمني.

ومع ذلك، وجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين كانوا مصابين بالفيروس التاجي ولكن بدون أعراض، يملكون أحمال فيروسية عالية، مما يشير إلى أنهم سيكونون قادرين على إصابة أشخاص آخرين على الرغم من عدم شعورهم بالمرض بأنفسهم.

لكن البروفيسور رايلي يقول إن الإصابة مرة أخرى أمر نادر الحدوث لدرجة أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً هم ” أقل عرضة لنقل الفيروس إلى الآخرين.

“هذه أخبار جيدة من حيث الاتجاهات طويلة الأجل للوباء. ومع ذلك ، فإن فرص الإصابة مجدداً بالأعراض ليست صفراً ، لذلك لا يمكنك افتراض أنه لمجرد إصابتك بالفيروس قبل ذلك ، لا يمكنك أن تكون معديا”.

“تعزز هذه البيانات الرسالة التي مفادها أنه في الوقت الحالي ، يجب على الجميع اعتبار أنفسهم مصدراً محتملاً للعدوى للآخرين ويجب أن يتصرفوا وفقاً لذلك.”