الإصابة بكورونا تجعلك في مأمن من الإصابة مرة أخرى لمدة 6 أشهر على الأقل

يقلق المتعافون من كورونا أن يصابوا مجددا بالفيروس التاجي، لكن بحسب دراسات جديدة فإن المتعافي من الوباء يبقى في مأمن لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وكتب في هذا السياق موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه …

تشير دراسة إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً بـكوفيد-19 محصنون من ظهور الأعراض إذا احتكوا مع الفيروس التاجي مرة أخرى.

قام الباحثون بفحص بيانات من أكثر من 11,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفيات نيوكاسل أبون تاين (NUTH) NHS Foundation Trust.

تم تشجيع الموظفين على الحصول على اختبار كوفيد-19 إذا أصيبوا بأي أعراض وتم تعيين آخرين لإجراء اختبارات الأجسام المضادة لقياس انتشار المرض.

من بين هؤلاء ، كان أكثر من 1,000 إما لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا أو اختبار إيجابي عبر مسحة PCR بين 10 مارس و 7 يوليو 2020 ، خلال الموجة الأولى من الفيروس في المملكة المتحدة.

ركز الباحثون بشكل خاص على عدد موظفي المستشفى 1,038 الذين أصيبوا بالعدوى في السابق لتطوير الأعراض واختبار إيجابي خلال الموجة الثانية في الخريف ، والتي تم تعريفها على أنها بين 7 يوليو إلى نوفمبر 20.

أبلغ 128 شخصاً فقط عن إصابتهم بأعراض تشبه فيروس كورونا ولكن لم يكن أي منهم إيجابياً لـكوفيد-19.

خلال الموجة الثانية من الدراسة ، أبلغ 2,115 شخصاً في الدراسة لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس عن ظهور أعراض وتمّ الحصول على مسحة منهم.

أكثر من واحد من كل ثمانية من هؤلاء الناس (290 شخصاً) كان اختبارهم إيجابياً للفيروس.

عند النظر إلى عمال المستشفيات البالغ عددهم 11,000 في المجموع ، لم يسجل أي منهم اختباراً إيجابيا ً وكان قد أصيب به من قبل.

وكتب الباحثون في دراستهم:”نستنتج أن عدوى السارس-CoV-2 يبدو أنها تؤدي إلى الحماية من العدوى العرضية لدى البالغين، على الأقل على المدى القصير”.

إعادة الإصابة بالفيروس التاجي قد تحدث، ولكنها غير شائعة.

سجلت الدراسات السابقة حالات سجل فيها الأشخاص اختباراً إيجابياً بعد التعافي من النوبة الأولى من المرض. كانت هناك أيضاً ادعاءات بوفاة أشخاص بعد الإصابة مرة أخرى.

لكن التفاصيل حول هذه الحالات غالباً ما تكون نادرة ، حيث يناقش الخبراء مقدار الحماية التي توفرها العدوى السابقة.

ومع ذلك ، فإن أحدث الأبحاث تعزز الثقة بأن الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 يتمتعون بمستوى معين من الحماية على الأقل.

في حين أن الدراسة التي تمت مراجعتها من قبل الأقران تظهر أن الأعراض قد لا تظهر لدى الأشخاص ، وبإنّه من الممكن أن تكون العدوى بدون أعراض.

في دراسة نيوكاسل ، تم أخذ مسحات فقط من الأشخاص الذين يعانون من أعراض ، وبالتالي لم يأخذوا بعين الاعتبار الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض.

لا يوجد حتى الآن حكم واضح حول ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يشكلون خطر العدوى لأشخاص آخرين.

قام الباحثون بإلقاء نظرة سريعة على ما إذا كانت الإصابة مرة أخرى يمكن أن تحدث لدىا لأشخاص الذين ليس لديهم أعراض.

وكتب الباحثون: “تم إجراء فحص PCR بدون أعراض على أساس تجريبي لدى 481 عاملاً إضافياً في مجال الرعاية الصحية ، و 106 مصابين بعدوى سابقة و 375 بدون عدوى سابقة”.

“وبالمثل لم تكن هناك نتائج إيجابية في المجموعة المصابة بالعدوى السابقة 0/106 ، مقارنة بنتائج PCR الإيجابية 22/375 في المجموعة دون الإصابة السابقة ، بما يتفق مع نتائج اختبار الأعراض.”

ومع ذلك ، بسبب قيود الدراسة ، لا يزال الباحثون “غير متأكدين” إذا كانت العدوى السابقة تمنح حماية كاملة ضد إعادة الإصابة بدون أعراض.