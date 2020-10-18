الإضافات الغذائية خطر يهدد الصحة

وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك أكثر من 2500 نوع من الاضافات الغذائية التي تؤدي الى أضرار بالغة على الصحة.

الاضافات الغذائية والمخاطر الصحية التي تسببها

المواد الحافظة: الكبريتيت هي مواد حافظة ومضادات الأكسدة التي تستخدم لمنع الفواكه الجافة من التحول إلى اللون البني وتوقف نشاط البكتيريا، يمكن أن تسبب مادة الكبريتيت ردود فعل تحسسية وخلايا النحل وقد تؤدي إلى نوبة ربو، ثاني أكسيد الكبريت ، ميتابيسلفيتات هي أمثلة على إضافات الكبريت يتم إضافة النتريت والنترات من قبل الشركات المصنعة في الأطعمة مثل الصلصات يمكن أن تشكل النيتريت والنترات في الأطعمة المصنعة خطر على الصحه حيث تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

النكهات الاصطناعية: النكهات الاصطناعية هي مادة كيميائية تستخدم لتقليد النكهة الطبيعية بطريقة ما، هناك العديد من النكهات الصناعية التي يمكن أن تسبب الدوخة وآلام الصدر والصداع والتعب والاكتئاب ومشاكل في الدماغ وأكثر من ذلك بكثير ثنائي الأسيتيل ، إيثيل ديكانوات ، إيثيل مالتول ، وميثيل أنثرانيلات هي أمثلة على المواد الكيميائية المستخدمة لإضافة النكهات تُصنع نكهة الفانيليا الاصطناعية من الفانيلين الاصطناعي والتي يمكن أن يؤدي إلى تهيج الجلد والتورم ومشاكل النوم بما في ذلك الأرق.

الألوان الاصطناعية: تجعل هذه الألوان الطعام مشرقاً وجذاباً وتضاف إلى المشروبات والحلويات والحلويات والحبوب وبعض منتجات اللحوم يؤدي تلوين الطعام إلى فرط النشاط ومشاكل سلوكية عند الأطفال يمكن أن تسبب هذه أيضًا حساسية شديدة والربو.

المستحلب الاصطناعي: يمكن أن يشكل المستحلب مستحلبًا ويمكن أن يتفاعل أيضًا مع مكونات الطعام الأخرى يتم استخدامه كعامل تهوية وعامل لبشرة النشا يتم استخدامه في الخبز وصلصات السلطة والشوكولاتة والآيس كريم لجعله أكثر نعومة ومقاومة للذوبان يرتبط المستحلب بمتلازمة التمثيل الغذائي التي تشمل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدمويةكما يؤدي إلى أمراض الأمعاء الالتهابية التي تؤثر على الهضم.