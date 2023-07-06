الاكتئاب الموسمي.. ما الفرق بين أعراضه في الصيف والشتاء؟

الذين يعانون من الاكتئاب الموسمي في الصيف لا يشعرون بالجوع ولديهم شهية أقل

يحب الكثير من الناس الصيف من أجل الاستمتاع بعصير الليمون اللذيذ أو الذهاب إلى المسبح أو تناول البطيخ. ومع ذلك، قد يجد بعض الناس الصيف محبطًا من الناحية الطبية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “timesofindia”، يسمى هذا بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD)، وهو معروف عمومًا بموسم الشتاء، إلا أن “الاكتئاب الصيفي موجود أيضًا ويستحق المزيد من الدراسة والمزيد من الاهتمام”، وذلك حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن نورمان روزنتال، الطبيب النفسي في كلية الطب بجامعة جورج تاون، الذي وصف اضطراب القلق الاجتماعي لأول مرة في الأدبيات العلمية في عام 1984.

أعراض هذه الحالة

تتميز أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي في الشتاء والصيف بمزاج حزين وشعور أقل بالسعادة، ومع ذلك، يلاحظ الخبراء أن بعض الأعراض تبدو مختلفة بين الموسمين.

حيث يميل مرضى الاكتئاب الشتوي إلى الإفراط في النوم والإفراط في تناول الطعام والشعور بالخمول. بينما يعاني الأشخاص في الصيف من أعراض معاكسة – فهم لا يشعرون بالجوع، ولديهم شهية أقل، ويعانون من الأرق.

خطر الانتحار أعلى للاكتئاب الصيفي

الاكتئاب في الصيف هو اكتئاب أكثر هياجًا مقارنة بالاكتئاب الشتوي، حيث يميل المرضى إلى الشعور بالضيق أكثر من الخمول، كما هو الحال في اكتئاب الشتاء.

قد يكون الأفراد المصابون باكتئاب الصيف أكثر عرضة لخطر الانتحار. قال روزنتال: “قد يكون هذا بسبب أن مرضى الاكتئاب الذين يشعرون برغبة في الانتحار خلال الشتاء قد لا تكون لديهم الطاقة لتنفيذ الخطة”. أما الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب الصيف، والذين يشعرون بالحزن والانزعاج، قد يمتلكون للأسف طاقة أكبر لإيذاء أنفسهم.

ما الذي يسببه؟

تشمل العوامل التي قد تعرض الشخص لخطر الإصابة بالاضطراب العاطفي الموسمي الصيفي الحرارة والرطوبة وحبوب اللقاح. حيث يقول روزنتال: “لقد قال الناس إن النوع الخفيف من الجرح في جسدي يكون مثل السكين، لا يمكنهم تحمله، وأن الضوء الساطع في الواقع يمكن أن يؤدي للهوس”.

قد يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الكساد الصيفي

يقول الباحثون إن الاضطراب العاطفي الموسمي الصيفي قد يصبح أكثر بروزًا مع تغير المناخ في عالم يزداد احترارًا.

قال روهان: “سأقوم بالتنبؤ بأن الاضطراب العاطفي الموسمي الصيفي له بالتأكيد أهمية متزايدة بالنظر إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، مما يثير مخاوف بشأن زيادة التعرض للمسببات المفترضة للحرارة والرطوبة”.

كيفية التعامل مع الاضطراب العاطفي الموسمي الصيفي

إذا شعرت بأعراض شبيهة بالاكتئاب في الصيف، فمن المهم طلب المساعدة الطبية وعدم تجاهل مشاعرك. إن الاضطراب العاطفي الموسمي الصيفي هو حالة حقيقية تحتاج إلى علاج. وفقًا للباحثين، قد تساعد استراتيجيات التبريد والأدوية والعلاج السلوكي المعرفي في علاج حزن الصيف.