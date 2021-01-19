البردقوش... فوائدة جمّة للصحة والجمال

البردقوش من الأعشاب العطرية وله العديد من الاستخدامات سواء في طهي الطعام أو في الأغراض العلاجية.

ويستخدم البردقوش كنوع من العلاج العشبي وهذا لأنه يحتوي على الكثير من المركبات والعناصر المفيدة للصحة والتي تقي من بعض الأمراض والمساعدة على علاجها، مثل أمراض الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم وغيرها.

وفيما يلي نتعرف على أبرز فوائد البردقوش الصحية.

فوائد البردقوش الصحية

1- التقليل من الالتهابات

يعتبر البردقوش من الأعشاب التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف والجذور الحرة التي من الممكن أن يتعرض إليها.

كما أنه يقي من الالتهابات المزمنة التي تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض منها السكري والأمراض السرطانية واضطرابات المناعة الذاتية.

2- الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي

البردقوش له دور مهم في التخفيف من المشكلات التي تصيب الجهاز الهضمي ومنها قرحة المعدة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تحسين الشهية وخاصة لمن يعانون من فقدان في الشهية، كما أن البردقوش يساعد على التخفيف من التقلصات التي تصيب المعدة والتخلص من المغص.

3- التخلص من القلق

يساعدك البردقوش على التخلص من حالات القلق والتوتر التي قد تشعر بها، لأنه يحتوي على المركبات المهمة ومنها مركب الفلافونويد، والذي يساعد على تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر العصبي الناتج عن الضغوط اليومية التي يتعرض إليها الإنسان.

4- التخفيف من البرد

يعتبر البردقوش من الأعشاب الهامة التي تساعد على التخفيف من أعراض البرد والإنفلونزا، ومنها الاحتقان وعلاج التهاب القصبة الهوائية والجيوب الأنفية، والوقاية من أنواع العدوى المختلفة.

فوائد البردقوش للتخسيس

يساعد البردقوش على التقليل من الوزن الزائد حيث أنه يحتوي على الفلافونويد، الذي يلعب دورا في العديد من الأمور بالنسبة للتنحيف.

يساعد على تحفيز الغدة الدرقية، ما يساعد على زيادة إفراز العرق وهذا يحمي الجسم من التعرض إلى السموم الضارة، وبالتالي زيادة القدرة على حرق الدهون.

إضافة البردقوش إلى الشاي الأخضر يساعد على التخلص من السوائل الزائدة بالجسم، وبالتالي يساعد على التخلص من الانتفاخات التي قد تتسبب في وجود الكرش.

يساعد على التقليل من الدهون الثلاثية بالجسم والتقليل من الكوليسترول بالدم مما يمنع تراكم الدهون بالجسم.

زيادة الشعور بالشبع وهذا لأن البردقوش له دور في زيادة امتصاص العناصر الهامة والفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام مما يشعر الإنسان بالشبع.

فوائد البردقوش للحمل

مع وجود فوائد كثيرة للصحة بشكل عام للبردقوش، فقد أشارت الدراسات المختلفة وفق ما ذكره موقع “webmd” إلى أن البردقوش قد يكون غير آمن خلال فترة الحمل، حيث أنه قد يتسبب في الإجهاض وهذا لتأثيره على الهرمونات مما يضر بالحمل.

له بعض الفوائد المختلفة للمرأة، إذ أنه يساعد على تنظيم الدورة الشهرية واستعادة التوازن الهرموني، كما أنه يستخدم لعلاج متلازمة تكيس المبايض التي تقلل فرص الحمل في كثير من الحالات.

فوائد البردقوش للضغط

البردقوش يحتوي على العديد من الخصائص التي تساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم وانتظامه، حيث أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

يساعد على منع تراكم الكوليسترول في الشرايين، ما يقي من ارتفاع ضغط الدم، والتعرض إلى الأمراض والنوبات القلبية والجلطات.

فوائد البردقوش للشعر

البردقوش من الأعشاب الجيدة التي تساعد على تغذية الشعر من الجذور، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الحماية من تساقط الشعر وإصابته بالتقصف، وهذا من خلال استعماله على الشعر مع زيت الزيتون.

يساعد على ترطيب الشعر بشكل فعال ويمنحه النعومة واللمعان.

يمكنك استخدام مستخلص البردقوش في العديد من وصفات الشعر مثل حمامات الكريم من خلال خلطه مع أحد الزيوت الطبيعية وتطبيقه على الشعر مع التكرار مرة واحدة أسبوعيا، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.