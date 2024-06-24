البصل الأخضر.. لا يحب تناوله الكثيرون لكن فوائده تفوق رائحته بكثير

فوائد البصل الأخضر متعددة نظراً لقيمته الغذائية التي يقدمها للمستهلك، وهي مشابهة لأنواع البصل الأخرى، ويعتبر البصل الأخضر بصلًا صغيرًا ينتمي لعائلة Amaryllidaceae، ويتم حصاده عندما تكون قممه خضراء، ويبلغ قطر البصيلات 13 ملم أو أقل، والعديد من البصل الأخضر عبارة عن نباتات غير ناضجة من البصل الشائع، كما أن نكهته خفيفة. ويستخدم جميع أجزاء البصل الأخضر تقريباً، بما في ذلك القمم الأنبوبية المجوفة والساق الأخضر والبصلة نفسها، ويمكن استخدامه نيئاً في السلطات والصلصات أو كزينة للأطباق أو كتوابل، ويمكن أيضاً صنع مخلل البصل الأخضر. فما هي فوائد البصل الأخضر وما هي قيمته الغذائية؟

القيمة الغذائية للبصل الأخضر

يتم توفير المعلومات الغذائية للبصل الأخضر من قبل وزارة الزراعة الأمريكية، إذ تحتوي البصلة الخضراء الخام المتوسطة الحجم وزنها ما يقارب 15 جرامًا على المواد الغذائية الآتية: السعرات الحرارية (4.8)، الدهون (0) جرام، الصوديوم (2.4 ملغ)، الكربوهيدرات (1.1 جرام)، الألياف (0.4 جرام)، السكر (0.4 جرام)، البروتين (0.3 جرام)، لذا تنبع فوائد البصل الأخضر من قيمته الغذائية.

ويمكن تفصيل المواد الغذائية التي يحتويها البصل الأخضر كما يلي:

الكربوهيدرات

تحتوي حبة بصل أخضر خام على ما يزيد قليلاً عن جرام واحد من الكربوهيدرات، نصفها تقريبًا من الألياف والنصف الآخر من السكر، كما هو الحال مع معظم الخضراوات غير النشوية، لا يتم قياس البصل الأخضر بمؤشر نسبة السكر في الدم، ونظرًا لأن لديه القليل جدًا من الكربوهيدرات، لا يمكن اختبار مؤشر نسبة السكر في الدم لدى البصل الأخضر، ويفترض أن لديه مؤشر جلايسيمي منخفض، فاستهلاك البصل الأخضر لا يرفع السكر في الدم.

الفيتامينات والمعادن

من الناحية الغذائية، يحتوي البصل الأخضر على مزيج من فوائد البصل والخضراوات الورقية مثل السبانخ أو السلق، فهي مصدر ممتاز للفيتامين K (بصلة خضراء متوسطة الحجم توفر 34% من الكمية الكافية للنساء) بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للفيتامين A والفيتامين C والفولات.

السعرات الحرارية

البصل الأخضر هو طعام منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على 32 سعرة حرارية فقط لكل كوب عند تقطيعه، وهذا يجعلها خضراوات رائعة لاستخدامها كزينة في الغموس أو الحساء أو السلطات، ويمكن أيضاً استخدامه في الصلصة أو السلطة، لذا فإن صفات البصل الأخضر المنخفضة السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الكثيفة تجعله خياراً غذائياً صحياً. أما بالنسبة للدهون والبروتينات، فالبصل الأخضر كمعظم الخضراوات لا يحتوي على أي دهون، كما يحتوي على القليل جداً من البروتين.

فوائد البصل الأخضر الصحية

يمتلك البصل الأخضر تأثيراً مدهشاً عندما يتعلق الأمر بمكافحة الأمراض وتعزيز الصحة، وإذا كنت تستخدم البصل الأخضر كزينة فلن تحصل على القدر الكافي من العناصر الغذائية، لذا حاول زيادة الحصة بإضافته إلى السلطات والأطباق الجانبية. وتتركز فوائد البصل الأخضر فيما يلي:

يدعم صحة العظام

تناول ثلاث حبات بصل أخضر متوسطة الحجم، وبذلك تحصل على جرعتك اليومية من الفيتامين K، هذا الفيتامين مهم لتخثر الدم وأيضاً لصحة العظام، وتربط الأبحاث على وجه التحديد البصل بانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

قد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

البصل هو جزء من عائلة الآليوم إلى جانب الثوم والكراث والثوم المعمر، وقد حدد العلماء مركبات معينة في هذه الخضراوات يبدو أنها تحمي من السرطان، وتظهر الدراسات وجود علاقة بين استهلاك هذه الخضراوات وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المايلوما والمعدة والقولون والمستقيم وبطانة الرحم والرئة والبروستاتا.

يقلل من السمنة والأمراض المرتبطة بها

يدرس الباحثون العديد من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في البصل، ويجدون أنها قد تكون فعالة ضد السمنة والأمراض المرتبطة بها مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأشارت إحدى الدراسات إلى أن النظام الغذائي المتوسطي الصحي للقلب غني بالبصل والخضراوات المرتبطة به.

يعزز المناعة

يعد البصل الأخضر مصدرًا رائعًا للفيتامين أ، مما يساعد على تعزيز مناعتك، إذ يعد كوب واحد فقط من البصل الأخضر مصدرًا رائعًا لهذه العناصر الغذائية المهمة، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية أخرى تعزز المناعة مثل الفيتامين C والمغنيسيوم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البصل على مضادات أكسدة تسمى المغذيات النباتية، وهذا يساعد أيضًا في حماية خلاياك من التلف، ويعتبر من أهم فوائد البصل الأخضر في التغذية.

قد يخفض نسبة الكوليسترول

من فوائد البصل الأخضر وفقًا للأبحاث، أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، مما يساعد على تقليل الكوليسترول السيئ (LDL) وتحسين الكوليسترول الجيد (HDL)، وتم إجراء العديد من هذه الدراسات باستخدام البصل الخام، لذا إما أن تستهلكه نيئًا، أو إذا قمت بطهيه، تأكد من استهلاك العصير الذي يتم طهيه فيه أيضًا.

الحساسية

يبدو أن حساسية البصل نادرة، ولكن تم الإبلاغ عن حالات قليلة، إذا كنت قلقًا بشأن الحساسية تجاه البصل الأخضر أو أي طعام آخر، فناقش أعراضك مع طبيبك للحصول على التشخيص والمشورة بشأن إدارة حالتك.

متلازمة الحساسية الفموية، إذ يمكن أن يسبب تناول الفواكه والخضراوات النيئة أعراضًا مثل الحكة والتورم حول الفم، يمكن أن تحدث أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح الموسمية، والخضراوات الأخرى، بما في ذلك الثوم والبقدونس والفلفل والملفوف، قد تسبب أيضًا رد فعل.. أبرز