التدخين يزيد من خطر إصابتك بأعراض كورونا وقد تحتاج إلى دخول المستشفى

التدخين له اثار خطيرة على الصحة

يعتبر التدخين من أكثر الآفات التي تعاني منها المجتمعات، لا سيما أن التدخين بات منتشرا بين جميع الفئات وخاصة المراهقين، ومنذ انتشار فيروس كورونا حول العالم، تم الربط كثيرا بين التدخين والإصابة بالفيروس، فهل تتفاقم حالة المصاب بكورونا إذا كان مدخنا؟.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” جاء فيه …

تدعي دراسة جديدة أن التدخين يضاعف خطر الإصابة بحالة شديدة من فيروس كورونا الذي يستدعي دخول المستشفى.

يقدم البحث أول دليل قاطع ، استناداً إلى بيانات ، على أن كونك مدخناً يعرضك لخطر الإصابة بأمراض شديدة أكثر من غير المدخنين.

ووجدت أن المدخنين أكثر عرضة بنسبة 14 في المائة للإصابة بالأعراض الرئيسية الثلاثة لفيروس كورونا: الحمى والسعال المستمر وضيق التنفس.

لكن المدخنين هم أيضاً أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة للإصابة بأكثر من عشرة أعراض في وقت واحد — بما في ذلك السعال والحمى وفقدان الرائحة وفقدان الشهية والإسهال والتعب والارتباك أو آلام العضلات — من الأشخاص الذين لا يدخنون.

يعتقد الخبراء أن تطور الأعراض التي لا تعد ولا تحصى غالباً ما يكون مؤشراً على الإصابة الشديدة.

تم جمع البيانات من ملايين البريطانيين عبر تطبيق King’s College London ZOE.

تقف النتائج ، التي نشرت في مجلة BMJ Thorax ، في وجه الدراسات السابقة ، التي وجد الكثير منها أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي أو الإصابة بمرض شديد.

وقد ترك الأكاديميون في حيرة من البيانات ، بالنظر إلى أن عقود من الأبحاث وجدت أن تدخين التبغ يزيد من خطر الإصابة بأمراض مميتة مثل سرطان الرئة والسكتات الدماغية والسكري.

ولكن مع تقدم الوباء ، ظهرت أبحاث جديدة تظهر أن المدخنين الذين يصابون بـكوفيد-19 هم أكثر عرضة لرؤية مرضهم يتقدم بسرعة ويؤدي إلى الموت.

قال الدكتور ماريو فالشي ، الباحث الرئيسي والمحاضر الأول في كلية كينجز لندن: “تشير بعض التقارير إلى تأثير وقائي للتدخين على خطر كوفيد-19.

“ومع ذلك ، يمكن أن تتأثر الدراسات في هذا المجال بسهولة بالتحيزات في أخذ العينات والمشاركة والاستجابة. تظهر نتائجنا بوضوح أن المدخنين معرضون لخطر متزايد للمعاناة من مجموعة واسعة من أعراض كوفيد-19 أكثر من غير المدخنين.”

توفر أحدث دراسة من KCL معلومات حقيقية عن المرضى الذين يعيشون مع كوفيد-19 ، ونظرت في كل من الحالات المبلغ عنها ذاتياً والحالات المؤكدة في المختبر.

تظهر البيانات من التطبيق أنه من بين 2.4 مليون مشارك قاموا بتنزيل ZOE بين 24 مارس و 23 أبريل من العام الماضي ، كان 220,135 من المدخنين-حوالي 11 في المائة.

ويقول الباحثون إن هذا أقل قليلاً من المتوسط على مستوى المملكة المتحدة البالغ 14 في المائة من السكان هم مدخنون.

قدم المشاركون أجزاء مختلفة من البيانات عن أنفسهم ، وعن الأعراض التي ظهرت أيضاً ، وعن النتائج المختبرية الإيجابية.

إنّ البيانات المبلغ عنها ذاتياً أقل موثوقية ، ولكن في هذه المرحلة المبكرة من الوباء كانت قدرة الحصول على الاختبارات ضئيلة مما هي عليه الآن ولم تكن متاحة إلا في المستشفيات.

قالت كلير ستيفس ، الباحثة الرئيسية والطبيبة الاستشارية والقارئة في كلية كينجز لندن: “مع استمرار ارتفاع معدلات كوفيد-19 وتوجه NHS نحو القدرة الاستيعابية القسوى ، من المهم بذل كل ما في وسعنا للحد من آثاره وإيجاد طرق للحد من دخول المستشفى.

“يظهر تحليلنا أن التدخين يزيد من احتمال حضور الشخص للمستشفيات ، لذا فإن التوقف عن التدخين هو أحد الأشياء التي يمكننا القيام بها للحد من العواقب الصحية للمرض.”

في بداية الوباء ، عندما لم يكن معروفاً سوى القليل عن السارس-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب كوفيد-19 ، حذر الباحثون بشكل غريزي المدخنين من أن يكونوا أكثر عرضة للخطر ، بسبب حقيقة أن الفيروس التاجي يستهدف الجهاز التنفسي والعلاقة المعروفة بين التدخين وسرطان الرئة والسكتات الدماغية والسكري والحالات المزمنة الأخرى التي تستهدف هذا الجهاز نفسه.

اقترح الفنان ديفيد هوكني أولاً فكرة أن المدخنين قد يكونون أقل عرضة للخطر لأن هذه العادة التي يغذيها النيكوتين تؤدي إلى تصلب أجهزة المناعة وأجساد المدخنين ، مما يؤدي إلى أنظمة تنفسية أكثر صرامة.

وقد لاحظ هوكني البالغ من العمر 82 عاماً في أبريل 2020 أن اليونان لديها واحدة من أقل عدد للوفيات في أوروبا ، على الرغم من وجود عدد أعلى من المدخنين. شهدت اليونان حتى الآن أقل من 5,000 حالة وفاة وحوالي 133,000 إصابة بكورونا.

في المقابل ، سجلت المملكة المتحدة أكثر من 76,000 حالة وفاة وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية أمس أن هناك حالياً 1.1 مليون بريطاني مصاب بـكوفيد-19 – حوالي واحد من كل 50.

وظهرت دراسات في وقت لاحق أيّدت أقوال السيد هوكني, والتي عثرت على أنّ المدخنين قد يكونون في الواقع معرضين لخطر أقل, في حين تعثر الخبراء في شرح كيف يمكن أن يكون ذلك واصفين إياه بأنه “أمر غريب”..

على الرغم من الأدلة المربكة ، أعلنت منظمة الصحة العالمية في يونيو أن التدخين قد يجعل الناس أكثر عرضة لـ كوفيد-19.

لكن دراسة نشرت في وقت سابق من ذلك الشهر من المكسيك حللت بيانات من 90000 مريضاً تقريباً ووجدت أن المدخنين كانوا أقل عرضة بنسبة 23 في المائة من غير المدخنين للإصابة بكوفيد-19.

ووجد الفريق أيضاً أن المدخنين الذين أصيبوا بالعدوى لم يكونوا أكثر عرضة للحاجة إلى العناية المركزة أو التزود بجهاز التنفس الصناعي أو الموت.

نظر أكاديميون من كلية لندن الجامعية إلى 28 بحثاً ووجدوا أن نسبة المدخنين بين مرضى المستشفى كانت “أقل من المتوقع”.

ولكن تم نشر دراسات أخرى تشير إلى أن المدخنين قد يكونون في خطر متزايد ، ومع ذلك ، كافح العلماء حتى الآن لتوفير بيانات واقعية لدعم ذلك.

استخدمت دراسة حديثة أجراها أكاديميون في جامعة UCLA الخلايا الجذعية المزروعة في المختبر ووجدت أن التدخين يسبب ثلاثة أضعاف عدد الخلايا المصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت الدراسة أن التدخين يوقف جزيئات الجهاز المناعي الرئيسية ، التي تسمى الإنترفيرون ، من العمل بشكل صحيح.

الإنترفيرون هم رسل يأمرون الخلايا المصابة بصنع بروتينات لمهاجمة المرض الذي يغزي الجسم، وهي ضرورية لمحاربة العدوى الأولية.

كما أنها تستدعي الدعم من الجهاز المناعي الأوسع وتحذر الخلايا غير المصابة للتحضير للفيروس.

وجدت الدراسة أن التدخين يمنع هذا المسار من العمل بشكل صحيح ، وهذا يسبب زيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف في عدد الخلايا البشرية المصابة بالفيروس.

“إذا كان الجهاز التنفسي مثل الجدران العالية التي تحمي القلعة ، فإن تدخين السجائر يشبه خلق ثقوب في هذه الجدران” قالت الدكتورة بريجيت غومبيرتس ، من جامعة كاليفورنيا ، في نوفمبر، “التدخين يقلل من الدفاعات الطبيعية الأمر الذي يسمح للفيروس بالدخول والتكاثر.”