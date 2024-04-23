التروما مرض نفسي خطير.. تعرف على طرق علاجه

التروما يعد من الأمراض النفسية التي يتعرض لبعض بسبب صدمة نفسية شديدة، ويحتاج مريض التروما للعلاج علي الفور حتي لا تقوده المشاعر السلبية التي يمر بها للإنتحار.

كما وأن التروما من الأمراض النفسية الخطيرة في حالة عدم علاجها علي الفور، والسبب وراء الإصابة يرجع لتعرض الشخص لصدمة نفسية شديدة كوفاة شخص عزيز، أو التعرض للتنمر والإهمانة أو الضرب أو الإذاء النفسي، أو حادث كاد يعرضه للوفاة.

وأنه في حالة الإصابة بالتروما يتعرض الشخص لبعض الأعراض ومنها الأرق الشديد وعد قدرته علي النوم، القلق، وتشتت الإنتباه، الإنفصال عن الواقع، الكوابيس، صعوبة التحكم في مشاعره، وفقدان الشهية الذي يقوده لفقدان الوزن الشديد، كما أن الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة صعب عليهم تجاوزها يسيطر علي تفكرهم الرغبة في الإنتحار والموت، وعند ظهور مثل هذه الأعراض يجب عرض المصاب علي طبيب لمساعدته علي تجاوز الصدمة.

كما أشار إلي أن الأشخاص المصابين بالتروما أيضا يعانون من أعراض جسدية كالصداع المستمر، وألم في الجسم، والتعب والإرهاق الشديد، والرغبة في الإنعزال عن الأخرين.

كيف يتم علاج التروما؟

هناك العديد من النصائح التي تساعد في التغلب علي التروما، وأهمها التحدث مع طبيب مختص لمساعده المصاب علي التغلب والإنتصار في تجاوز الصدمة التي تعرض لها الشحص عن طريق فهم مشاعر المصاب، وتطوير مهارات التأقلم والتخلص من الذكريات السيئة.

الدعم الإجتماعي من قبل المقربين للشخص المصاب بالتروما، يساعد في الشعور بالراحة النفسية.