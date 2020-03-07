التقدم في السن ليس عائقاً… رجل في الـ 101 يتغلب على “كورونا”

يبدو أن التقدم بالسن لم يعد يشكل عائقاً يمنع الشفاء من فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ان الأرقام والتجارب كانت تؤكد ان المسنين يعتبرون اكثر عرضة لفيروس كورونا ومضاعفاته وترتفع معدلات الوفيات بينهم مقارنة بمن هم أصغر سناً.

فقد شفي رجل صيني بالغ من العمر 101 سنة خلال اسبوع من إصابته بفيروس كورونا في أحد مستشفيات ووهان ليصبح الرجل الأكبر سناً في التغلب على الفيروس، بحسب ما نشر في The Sun.وبعد أن تخطّى عدد الإصابات في الصين الـ 80000 إصابة ومنهم أكثر من 3000 حالة وفاة، شفيَ الرجل الصيني الذي أمضى أسبوعاً في مستشفى في “ووهان” من الفيروس وهو يبلغ 101 سنة وذلك بعد حالة شفاء سابقة جرى الحديث عنها لمسنة تبلغ 98 سنة التي اعتبرت آنذاك الأكبر سناً من بين الذين تغلبوا على الفيروس.

وخلال فترة مكوثه في الحجر الصحي في المستشفى، كان يعبّر عن قلقه على زوجته (92 عاماً) لوجودها وحدها في المنزل وكان يركز على الشفاء سريعاً ليعود إليها بأسرع وقت ممكن ويتمكن من تقديم الرعاية لها.

وقد أكد ممرضون كانوا يقدمون له الرعاية أنه تميّز بالنشاط والحيوية في فترة الحجر الصحي بعد ان أدخل إلى المستشفى في أواخر الشهر الماضي على اثر تشخيص الفيروس لديه. وبحسب الأطباء أن تعافي أشخاص في مثل هذه الحالات التي كانت تعتبر صعبة يبعث الأمل إلى آخرين ويزوّدهم بالإيجابية في محاربة الفيروس، خصوصاً أن حالة المسنّة البالغة 98 عاماً كانت حرجة وكانت تعاني مشاكل في القلب وقد أصيبت بالتهاب رئوي حاد استطاعت أن تتغلب عليه.