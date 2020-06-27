التنويم المغناطيسي علاج جديد للإقلاع عن التدخين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يعد الإقلاع عن التدخين من الأمور الصعبة التي يواجهها المدخنين، وذلك بسبب الإدمان عليه ، رغم التحذيرات المتكررة من المنظمات الصحية بشان خطورة التدخين على صحة الإنسان .

وتحدثت خبيرة العلاج النفسي، سوزان هيبورن، عن بعض التقنيات التي تساعد على الإقلاع عن التدخين للأبد.

ووفقا لما نشرته صحيفة “إكسبريس”، قالت هيبورن إن التنويم المغناطيسي تقنية بسيطة للغاية وستخلصك من الإدمان للأبد.

وأضافت “يمكن أن يساعد التنويم المغناطيسي في أكثر العادات غير الصحية شيوعا، وهو الإدمان سواء كان للطعام أو التدخين أو الكحول أو العقاقير أو التسوق أو الجنس أو وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكشفت سوزان أن العلاج بالتنويم المغناطيسي يسمح بالوصول للعقل الباطن بسهولة، وهو الجزء من العقل الذي يتحكم في الرغبة والاندفاعات.

وأكملت الخبيرة “بمجرد الوصول للعقل الباطن يمكن يحذف السلوكيات والارتباطات العاطفية والأفكار التي تسبب السلوك الإدماني”.

وأوضحت هيبورن أنه بعد العلاج بالتنويم المغناطيسي، أكد العديد من العملاء شعورهم بأنهم أشخاص جدد تماما.

انتشار التدخين يتراجع

وأكدت أدريانا بلانكو ماركيزو التي تترأس معاهدة منظمة الصحة العالمية للسيطرة على استخدام التبغ “تدخين السيجارة خطر جدا ومن الصعب إيجاد أي شيء آخر أكثر خطورة منه”.

وقالت الطبيبة إن انتشار التدخين يتراجع والعدد المطلق للمدخنين ينخفض أيضا للمرة الأولى رغم ارتفاع إجمالي عدد سكان العالم.

وأشار كريش إلى أن الكثير من الأشخاص حاولوا خلال إجراءات العزل الإقلاع عن التدخين، وقد تفاعلت أوساط إنتاج السجائر. فخلال أزمة كوفيد-19 وضعت بعض شركات إنتاج التبغ شعارها على كمامات مجانية.