التهاب الأذن… أنواعه وأسبابه

ذكر تقرير لموقع medicalnewstoday ان هناك العديد من الخطوات المفيدة التي يمكن اتخاذها للوقاية والعلاج من التهاب الأذن.

أعراض التهاب الأذن

قد تشمل أعراض التهاب الأذن تغيرات في السمع والدوخة والألم، تكون العدوى أكثر شيوعًا في الأذن الوسطى والأذن الخارجية.تكون التهابات الأذن الداخلية أقل شيوعًا وأحيانًا تكون علامة على وجود حالة كامنة أخرى، تختلف أعراض التهابات الأذن عند البالغين حسب الموقع ويمكن أن تشمل:

التهاب وألم، تغيرات السمع، غثيان، التقيؤ، دوخة، حمى، صداع الراس، انتفاخ الاذن، الإفرازات القادمة من الأذن هي علامة على مشكلة أكثر خطورة ويجب تشخيصها من قبل الطبيب على الفور.

التهابات الأذن الوسطى

الأذن الوسطى هي المنطقة الواقعة خلف طبلة الأذن مباشرة تحدث التهابات الأذن الوسطى عادةً عندما تنحصر البكتيريا أو الفيروسات من الفم والعينين والممرات الأنفية خلف طبلة الأذن والنتيجة هي ألم وشعور بانسداد الأذنين.

قد يعاني بعض الأشخاص من مشكلة في السمع ، حيث أن طبلة الأذن الملتهبة ليست حساسة للصوت كما يجب هناك أيضًا تراكم للسوائل أو القيح خلف طبلة الأذن ، مما قد يجعل السمع أكثر صعوبة. قد تشعر كما لو أن الأذن المصابة تحت الماء، إذا تمزقت طبلة الأذن أو انفجرت بسبب الضغط الناتج عن العدوى ، فقد يتسرب السائل من الأذن، يمكن أن تصاحب الحمى والتعب العام عدوى الأذن الوسطى.

التهابات الأذن الخارجية

تمتد الأذن الخارجية من قناة الأذن في الجزء الخارجي من طبلة الأذن إلى الفتحة الخارجية للأذن نفسها، يمكن أن تبدأ التهابات الأذن الخارجية بطفح جلدي مثير للحكة على الجزء الخارجي من الأذن. قناة الأذن الدافئة والمظلمة هي المكان المثالي لانتشار الجراثيم ، وقد ينتج عن ذلك التهاب الأذن الخارجية.

يمكن أن تنتج التهابات الأذن الخارجية أيضًا عن تهيج أو إصابة قناة الأذن من الأجسام الغريبة ، مثل مسحات القطن أو الأظافر، تشمل الأعراض الشائعة وجود قناة أذن أو أذن مؤلمة ومتورمة ومؤلمة عند اللمس. قد يصبح الجلد أحمرًا ودافئًا حتى تختفي العدوى.

أسباب التهاب الأذن

قد تحدث التهابات الأذن بسبب الفيروسات أو البكتيريا ، وهي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، عادة ما تحدث عدوى الأذن عند البالغين بسبب الجراثيم ، مثل الفيروسات أو الفطريات أو البكتيريا، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو التهاب في هياكل الأذن أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن من غيرهم مرض السكري هو عامل خطر آخر يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن، الأشخاص المصابون بأمراض جلدية مزمنة ، بما في ذلك الإكزيما أو الصدفية ، عرضة للإصابة بعدوى الأذن الخارجية أيضًا.

وتؤدي نزلات البرد والإنفلونزا والحساسية إلى التهابات الأذن الوسطى يمكن أن تؤدي مشاكل الجهاز التنفسي العلوي الأخرى ، مثل التهابات الجيوب الأنفية أو الحلق ، إلى التهابات الأذن الوسطى ، حيث تشق البكتيريا طريقها عبر الممرات المتصلة وفي قناتي استاكيوس.

تتصل قناتا استاكيوس من الأذن بالأنف والحنجرة وهي مسؤولة عن التحكم في الضغط في الأذن. موقعهم يجعلهم أهدافًا سهلة للجراثيم، وتنتفخ قناة استاكيوس المصابة وتمنع التصريف المناسب ، مما يعمل على علاج أعراض التهابات الأذن الوسطى، قد يكون الأشخاص الذين يدخنون أو يتواجدون بالقرب من التدخين أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الوسطى.

تُعرف عدوى الأذن الخارجية الشائعة باسم أذن السباح قد يكون الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في الماء أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من عدوى الأذن الخارجية، يخلق الماء الموجود في قناة الأذن بعد السباحة أو الاستحمام مكانًا مثاليًا لتكاثر الجراثيم. لهذا السبب ، قد يكون الماء غير المعالج أكثر عرضة للتسبب في التهاب الأذن الخارجية.