التهاب الفقار اللاصق.. ما هو أفضل نظام غذائي؟

يعتبر التهاب الفقار اللاصق Ankylosing Spondylitis هو نوع من التهاب المفاصل الذي يصيب العمود الفقري.

ويسبب هذا المرض التهابًا بين الفقرات، وهي العظام التي يتكون منها عمودك الفقري، وكذلك في المفاصل بين العمود الفقري والحوض.

وعند بعض الأشخاص، يمكن أن يؤثر على مفاصل أخرى.

تشمل الأعراض المبكرة لالتهاب الفقار اللاصق آلام الظهر والتيبس، وتبدأ هذه المشكلات غالبًا في أواخر مرحلة المراهقة أو في بداية مرحلة البلوغ. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي التهاب الفقار اللاصق إلى دمج الفقرات بعضها إلى بعض، مما يحد من الحركة.

وقد تظهر الأعراض لدى بعض الناس وتختفي، بينما يعاني آخرون من ألم شديد ومستمر.

عوامل خطر التهاب الفقار اللاصق

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب الفقار اللاصق، ومع ذلك قد تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة به، ومن هذه العوامل:

التاريخ العائلي والوراثة: التهاب الفقار اللاصق أكثر شيوعاً بين الأقارب من الدرجة الأولى للمريض.

العِرق: لوحظ زيادة انتشار المرض عند ذوي البشرة السوداء.

العمر: على عكس التهابات المفاصل والأمراض الروماتيزم الأخرى، يبدأ المرض عادة بالظهور تدريجياً بين سن 20 وحتى 40، وقد تظهر الأعراض في سن أبكر.

الجنس: يُصيب التهاب الفقار اللاصق الرجال ثلاثة أضعاف النساء عادة.

وجود أمراض معينة: مثل التهاب القولون التقرحي، مرض كرون والصدَفية.

أسباب التهاب الفقار اللاصق

لم يُعرف سبب التهاب الفقار اللاصق والعملية الالتهابية المزمنة فيه حتى الآن، ومع ذلك اكتشف الباحثون وجود جين أساسي عند أغلب المرضى وهو HLA-B27، ومع ذلك فإن كثيرًا من الناس يمتلكون هذا الجين وغير مصابين بالتهاب الفقار اللاصق، مما يرجح دور العوامل البيئية مثل العدوى البكتيرية في إحداثه أيضاً. ولا يوجد علاج تام لالتهاب الفقار اللاصق، لكن يمكن أن تساعد الأدوية وتناول نظام غذائي صحي وعدم التدخين وممارسة الرياضة من تخفيف الأعراض، وقد تمنع المرض من التفاقم.

ما هو أفضل نظام غذائي لالتهاب الفقار اللاصق؟

بينما يتبع العديد من الأشخاص أنظمة غذائية خاصة للتخفيف من أعراض التهاب الفقار اللاصق، لا يوجد علاج غذائي شامل. ومع ذلك، فإن تناول بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية قد يساعد في تقليل نوبات الالتهاب.

1. الفواكه والخضراوات

يعد تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات طريقة رائعة للحصول على معظم الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك ليبقى قويًا وصحيًا. وتُظهِر مراجعة للأبحاث لعام 2022، أن الأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق قد يكونون أفضل حالًا من خلال تناول المزيد من الخضار والفواكه والحبوب النباتية والأسماك. تعتبر الفواكه والخضراوات بديلاً صحياً للوجبات الخفيفة الجاهزة الغنية بالسعرات الحرارية ذات القيمة الغذائية القليلة أو المعدومة.

2. أوميغا 3

هناك بعض المركبات، مثل الأحماض الدهنية من سلسلة أوميغا 3 التي ثبت أنها مضادة للالتهابات. وفقًا لدراسة نُشرت في Nutrition، يمكن لأوميغا 3 تحسين فعالية علاج التهاب المفاصل، وتقليل نشاط المرض لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق. وتشمل الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية ما يلي:

بذور الكتان.

المكسرات.

زيوت فول الصويا والكانولا وبذور الكتان.

الأسماك الدهنية، بما في ذلك سمك السلمون والتونة.

تحتوي الأطعمة الأخرى على كميات أقل، بما في ذلك اللفت، والسبانخ، والسلطة الخضراء.

3. الكركم

يحتوي الكركم بداخله على مادة مغذية نباتية، وهي الكركمين، وهي أيضًا قادرة على إحداث تأثير إيجابي عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على الالتهابات في الجسم. إن مكملات خلاصة الكركم فعالة في المساعدة في علاج جميع الحالات التي لها علاقة بالتهاب المفاصل، بما فيها التهاب الفقار اللاصق.

4. الأطعمة الكاملة والحبوب

الأطعمة الكاملة والحبوب غنية بالألياف التي قد تقلل الالتهاب. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الحبوب الكاملة إلى ظهور أعراض لدى بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، وقد يكون هذا بسبب وجود مادة الغلوتين فيها، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل.

يعد نظام الإقصاء الغذائي لمدة شهر واحدًا من أفضل الطرق لتحديد الأطعمة التي تزيد الأعراض. تزيل أنظمة الإقصاء الغذائية بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها تؤدي إلى ظهور الأعراض، ومن المهم الاحتفاظ بمفكرة طعام أثناء نظام الإقصاء لتحديد ما إذا كانت الحبوب، وخاصة التي تحتوي على الغلوتين، تسبب التهيج. إذا لم يكن كذلك، أضِف بعض الأطعمة الصحية المصنوعة من الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي اليومي، مثل دقيق الشوفان والحنطة السوداء.

5. المكملات الغذائية

إذا كان نظامك الغذائي غنيًا بالفواكه والخضراوات واللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة، فمن غير المرجح أن تحتاج إلى المكملات الغذائية، ولكن إذا كنت تفتقر إلى العناصر الغذائية، فقد تستفيد من دفعة إضافية.

تشمل أنواع المكملات الغذائية ما يلي:

الفيتامينات، مثل الفيتامين د.

المعادن مثل الحديد أو الكالسيوم.

الأعشاب والمركبات النباتية مثل الزنجبيل والكركمين.

الأحماض الأمينية مثل التربتوفان والجلوتامين.

البروبيوتيك.

فقط انتبه إلى أن بعض الشركات المصنعة للمكملات الغذائية قد تقدم ادعاءات كاذبة. تحدث مع طبيبك لمعرفة المكملات الغذائية، إن وجدت، التي قد تكون مفيدة لك.

6. نظام غذائي منخفض النشاء

لقد وجِد أن بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الفقار اللاصق تتحسن الأعراض عندهم أثناء اتباع نظام غذائي منخفض النشاء، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، وتشير بعض الأبحاث القديمة إلى أن تقليل النشاء قد يساعد في تقليل الالتهاب. المواد الغذائية التي تحتوي على النشاء: الخبز، المعكرونة، البطاطا، الأرز، والمعجنات وبعض الأطعمة الخفيفة المعبأة. يمكن أن تشمل الحمية الغذائية المنخفضة النشاء تناول ما يلي: الفاكهة، الخضراوات، اللحوم، الأسماك، الحليب ومشتقاته والبيض.

الأطعمة التي يجب تجنبها مع التهاب الفقار اللاصق

مثلما توجد منتجات ومغذيات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الفقار اللاصق، هناك منتجات أخرى لها تأثير معاكس، منها على سبيل المثال:

1. الأطعمة المصنَّعة

قد تسبب الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون زيادة التفاعلات الالتهابية.

قد يكون من المفيد الحد من الأطعمة التي تأتي في صناديق وأكياس وعلب مثل الوجبات الجاهزة كلما أمكن ذلك، اقرأ الملصقات وتجنب الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المكونات الإضافية التي لا يحتاجها جسمك، مثل:

السكريات المضافة.

نسبة عالية من الصوديوم.

الدهون المشبعة.

الدهون المتحولة (الزيوت المهدرجة).

المواد الحافظة.

2. النقانق

تحتوي النقانق عادة على مواد مضافة، وعلى الرغم من أن العديد منها بها مستويات آمنة من المواد المضافة على المدى المتوسط ، فإن الحقيقة هي أنها يمكن أن تسبب زيادة في الالتهاب. لهذا السبب يجب تجنبها، سواء في النظام الغذائي المعتاد للشخص السليم أم في النظام الغذائي لأولئك الذين يعانون من التهاب الفقار اللاصق.

3. الكحول

من المهم الحد من تناول الكحوليات أو تجنبها تمامًا، يمكن أن يتداخل الكحول مع الأدوية أو يتفاعل معها، مما يسبب آثارًا جانبية. يمكن أن تتسبب الكميات الزائدة من الكحول في تلف الكبد وبطانة الأمعاء الدقيقة والمعدة، يؤدي هذا إلى زيادة الالتهاب العام في الجسم، والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية في حالات التهاب الفقار اللاصق والتهاب المفاصل الأخرى.

4. مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

يتناول العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل البروفين والفولتارين، والتي يمكن أن تلحق الضرر ببطانة الأمعاء. قد يساعد تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مع الموز واللبن الزبادي على حماية معدتك وأمعائك. وتشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ما يلي: الأسبرين، الأيبوبروفين، نابروكسين، ديكلوفيناك، إيبوبروفين وبيروكسيكام.

ختامًا؛ مرض الفقار اللاصق هو نوع نادر من التهاب المفاصل الذي يسبب ألمًا مزمنًا وتصلبًا في العمود الفقري والمفاصل المحيطية. ومع ذلك، فإن ممارسة الرياضة المناسبة واتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة، وتجنب الأطعمة المصنعة والنقانق والكحول قد يساعد في تقليل نوبات التهاب الفقار اللاصق.