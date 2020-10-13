التهاب المرارة… العوارض والأسباب

قد تسبب حصوات المرارة التي تسد الأنبوب الذي يخرج من المرارة، التهاب المرارة، وينتج عن هذا تراكم الصفراء الذي يمكن أن يسبب الالتهاب وتشمل الأسباب الأخرى لالتهاب المرارة مشاكل القناة الصفراوية والأورام والأمراض الخطيرة وبعض أنواع العدوى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic إذا تُرك التهاب المرارة دون علاج ، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد الحياة ، مثل تمزق المرارة، و غالبًا ما يتضمن علاج التهاب المرارة استئصال المرارة.

ومن اعراض التهاب المرارة

1:ألم شديد فى أعلى يمينك أو وسط البطن.

2:ألم ينتشر إلى كتفك الأيمن أو ظهرك.

3:غثيان.

4:حمى.

غالبًا ما تحدث علامات التهاب المرارة وأعراضه بعد تناول وجبة ، خاصةً الوجبة الكبيرة أو الدهنية.

متى ترى الطبيب

حدد موعدًا مع طبيبك إذا كانت لديك علامات أو أعراض مقلقة إذا كان ألم بطنك شديدًا لدرجة أنك لا تستطيع الجلوس أو الراحة ، فاجعل شخصًا ما يقودك إلى غرفة الطوارئ.

يمكن أن يحدث التهاب المرارة بسبب:

1- حصى في المرارة في أغلب الأحيان، يحدث التهاب المرارة نتيجة الجسيمات الصلبة التي تتكون في المرارة ،يمكن أن تسد حصوات المرارة الأنبوب (القناة الكيسية) التى تتدفق من خلالها الصفراء عندما تغادر المرارة، تتراكم الصفراء مسببة الالتهاب.

2- ورم قد يمنع الورم خروج الصفراء من المرارة بشكل صحيح ، مما يتسبب في تراكم الصفراء الذي يمكن أن يؤدى إلى التهاب المرارة.

3- انسداد القناة الصفراوية، يمكن أن يؤدي التواء أو تندب القنوات الصفراوية إلى انسداد يؤدى إلى التهاب المرارة.

4- عدوى مكن أن يؤدى الإيدز وبعض أنواع العدوى الفيروسية إلى التهاب المرارة.

5:مشاكل الأوعية الدموية، يمكن أن يؤدى المرض الشديد إلى تلف الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم إلى المرارة ، مما يؤدي إلى التهاب المرارة.