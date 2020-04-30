التهاب نادر لدى الأطفال المصابين بكورونا “يحير الأطباء”

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يحاول الأطباء علاج ثلاثة أطفال يعانون من فيروس كورونا المستجد في نيويورك من حالة التهابية نادرة، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك بوست.

وقال أخصائي في المركز الطبي بجامعة كولومبيا إن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 8 سنوات، أصيبوا جميعا بالحمى والتهاب في القلب والأمعاء.

وقال الدكتور مارك غوريليك”في الوقت الحالي، نحن في بداية محاولة فهم ما يمثله ذلك”.

ومن بين المرضى الأطفال الثلاثة في نيويورك، هناك مريض واحد في حالة حرجة، وواحد في العناية المركزة، والثالث خرج من المستشفى.

تم استدعاء جورليك، وهو طبيب الروماتيزم والتحصين للأطفال، لتقييم ما إذا كانوا مصابين بمرض كاواساكي، وهي حالة يعتقد أنها مرتبطة بعدوى تسبب التهابا في جدران الأوعية الدموية.

وقال إنه يعتقد أن الأطفال لا يعانون على الأرجح من هذا المرض.

ويحقق خبراء طبيون إيطاليون وبريطانيون في احتمال وجود صلة بين تفشي الفيروس ومجموعات الأمراض الالتهابية الحادة بين الرضع الذين وصلوا إلى مستشفيات البلاد بحمى شديدة وشرايين ملتهبة.

وقد تم الكشف عن هذه المتلازمة إلى حد كبير في الولايات المتحدة، وفقا للأكاديمية الأميركية لطب الأطفال.

وتأتي الحالات الثلاث في نيويورك بعد تقرير عن طفل يبلغ من العمر 6 أشهر أُدخل إلى مستشفى لوسيل باكارد للأطفال في جامعة ستانفورد وهو مصاب بمرض كاواساكي تم تشخيص إصابته فيما بعد بمرض “كوفيد-19″.

وقال جورليك إنه من الممكن أن يأتي الفيروس على مرحلتين للأطفال، فقد يعانون من عدوى أولية ثم استجابة مناعية ثانوية تبدأ فى غضون أسابيع، إذ يبدأ الجهاز المناعي في الاستجابة بطريقة غير منظمة”.