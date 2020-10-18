استمع لاذاعتنا

الحوامل أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات كوفيد19

منذ 8 دقائق
الحوامل أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات كورونا

الحوامل أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات كورونا

A A A
طباعة المقال

تعد فئة النساء الحوامل من أكثر الفئات التي قد تتأثر بعدوى فيروس كورونا المستجد ، اللاتي يشكلن نسبة 9% من مصابي الفيروس ، مما يثير المخاوف من التداعيات الخطيرة التي قد تلحق بالحامل وجنينها حال الإصابة بعدوى كوفيد 19 .

قالت وزارة الصحة السعودية، السبت، إن السيدات الحوامل من أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل.

وتابعت الوزارة أن هذا التأثر يزداد إذا كانت المرأة الحامل مصابة بمرض مزمن كالسكري وفقر الدم المنجلي وغيرها.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه دراسة طبية أنه من المرجح أن تلتزم النساء بإرشادات الأطباء وخبراء الصحة فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا مقارنة بالرجال.

ووفقا للدراسة العلمية التي أجريت في جامعة “ييل” الأمريكية، في نيويورك، فمن بين الإرشادات التي اتبعتها النساء أكثر من الرجال، الحفاظ على مسافة تباعد اجتماعي تصل إلى حوالي مترين، وارتداء القناع الطبي في الأماكن العامة، وذلك بحسب النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة، ونشرت في عدد أكتوبر من مجلة “العلوم السياسية والسلوكية”.

المزيد من الصحة

الام الظهر مشكلة يعاني منها الكثيرين
إليك فوائد الفلفل الحار والكريز لعلاج آلام الظهر
مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا في فصل الشتاء
كورونا
رغم صعوبتهما..نصيحتان لتجنب عدوى كورونا خلال الشتاء
عبوات أطعمة مجمدة - أ{شيفية
كورونا
احذر.. عبوات الأطعمة قد تكون ناقلة لعدوى كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

واتساب
بهذه الخطوات شاهد حالات “واتساب” دون علم الطرف الآخر
يعتبر فقدان حاسة الشم أو التذوق علامة رئيسية على الإصابة بفيروس "كورونا"
إحداهما النعناع … رائحتان إذا لم تستطع شمهما فعليك إجراء فحص كورونا
الكابتن والحارس الدولي الأسبق عبدالرحمن شبارو
وفاة عملاق حراسة المرمى عبدالرحمن شبارو عن عمر 76 سنة