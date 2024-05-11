الخضار مقابل الفواكه.. ما هو الخيار الصحي الأمثل لك؟

يستقر التفكير حول فوائد الخضار والفواكه في مؤشرات صحية إيجابية، ولكن تحديد الفارق بينهما وتحديد الأنواع التي تقع تحت كل تصنيف قد يثير الكثير من الأسئلة. يتساءل الكثيرون عما إذا كانت الجزر والشمندر تصنف كجذور أم كفاكهة، وهل يجب تصنيف الطماطم كفاكهة أم خضار؟ يقدم هذا التقرير استعراضًا للتصنيفات النباتية والمعلومات الغذائية المهمة حول الخضار والفواكه.

ففي حين يُعرّف عن مصطلح الفاكهة نباتيًا بأنه أي شيء يحتوي على بذرة أو بذور، فإنّ مصطلح الخضار أوسع في الواقع ويشمل العديد من أنواع النباتات الصالحة للأكل.

قد تعتقد أنك تعرف ما هو الجزر والشمندر. الجزر والشمندر والخضار الأخرى التي تنمو في الأرض هي في الواقع الجذور الحقيقية للنباتات. الخس والسبانخ هي الأوراق، في حين أن الكرفس والهليون هي السيقان، والخضر مثل البروكلي والأرضي شوكي والقرنبيط تصنّف زهورًا غير ناضجة، بحسب ما أطلع ستيف راينر، أستاذ البستنة بكلية الزراعة وعلوم الحياة في جامعة كورنيل، CNN.

وأضاف راينر أنه بالنسبة للمنتجات التي تنمو من الزهور، مثل الفلفل والطماطم، فإن المحاصيل التي تحظى بنقاش ساخن ,تصنف نباتيًا على أنها فاكهة. وهذا الأمر ينسحب أيضًا على الخيار والقرع والباذنجان والأفوكادو أيضًا المصنّفة فاكهة بسبب تركيبها التشريحي، وفق مجلس معلومات الغذاء الأوروبي.

ما هي الخضار؟

وأوضح راينر أنّ مصطلح الخضار ليس له تعريف محدد عندما يتعلق الأمر بعلم النبات. ومع ذلك، في البستنة، علم زراعة محاصيل الحدائق، يتم تعريف الخضار على أنها أي نبات عشبي، نبات سمين يكمل دورة حياته في موسم النمو، حيث يتم تناول جزء منه إما مطبوخًا أو نيئًا.

أما تحديد التعريف القانوني للخضار مقابل الفاكهة، في الولايات المتحدة أقلّه، فتمّ خلال قضية المحكمة العليا الأمريكية في القرن التاسع عشر، التي خلصت إلى أن الطماطم هي من الخضار.

في حين أنّ الخضار في الحقيقة مجرد جذور وسيقان وأوراق النبات، إلا أن الخبراء لا ينصحون بتناول أي جذور وسيقان وأوراق.

أحد الأمثلة هو الراوند. وقال راينر إن الساق اللحمية هي الجزء الصالح للأكل من هذا النبات، لكن الأوراق سامة. ونصح بالمحافظة على سلامتك من خلال تناول النباتات التي تجدها في محال البقالة عادة.

وأضاف: “نحن نعلم أن (الخضار) صحية. نحن نعرف محتوى الفيتامينات، ونعرف محتوى المعادن فيها. نحن نعرف مقدار الألياف الموجودة فيها”.

وتابع: “نحن نعلم أيضًا أن الخضار التي تزرعها أو تشتريها من سوق المزارعين أو متجر البقالة آمنة للأكل”.

الخضار مفيدة

من خلال فهم الأجزاء المختلفة من الخضار والمواد المغذية الغنية بها، يمكن للناس أن يأكلوا بشكل جيد، وفقا لشيري ستاستني، اختصاصية تغذية مسجلة، والأستاذة بقسم علوم الصحة والتغذية والتمارين الرياضية في جامعة ولاية داكوتا الشمالية.

وقالت ستاستني إن رأس البروكلي يشكل مصدرًا غنيا بالعناصر الغذائية، لكن ساق البروكلي الذي يتم التخلص منه بالعادة، غني أيضًا بالألياف والمواد المغذية. وأضافت أنّ الاستهلاك المنتظم للمنتجات الزهرية مثل البروكلي والقرنبيط وجد أنه مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

ما برحت أمراض القلب، تصنّف بالقاتل الأول في الولايات المتحدة. وأشارت ستاستني إلى أننا نعلم أنه إذا تناولت ما يكفي من الفاكهة والخضار، فإنك تقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي من السمنة المفرطة والسكري وجميع هذه الأمراض المزمنة الأخرى.

وأضافت أنه من المهم تناول مجموعة متنوعة من الخضار لأن كل منها تتميّز بعناصر غذائية مفيدة مختلفة. تعتبر الخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت، مصدرًا رائعًا لبعض المغذيات النباتية، وهي مغذيات طبيعية من النباتات المفيدة لصحة الإنسان، تساعد على الحفاظ على رؤية حادة للعين، بينما يساعد الجزر على تقوية الرؤية الليلية.

ولفتت ستاستني إلى أنه في حال “فكرت بأغنى الخضار وأغمقها وأكثرها ألوانًا، فستجد فيها تلك العناصر الغذائية”، في حين أنّ الخضار والفاكهة الغنية بالبوتاسيوم، مثل البطاطس والقرع واليقطين، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والحفاظ عليه.

الخضار منذ الصغر..

بالنسبة للأهل الذين يحثون أطفالهم الصغار على تناول الفاكهة والخضار، فإن تحليل تشريح النبات، أثناء وصف الألوان والطعم والملمس، يمكن أن يكون وسيلة ممتعة وتعليمية لتقديم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية للمستكشفين الجدد.

وقالت ستاستني: “ابدأ بإطعامهم (الخضار) في الصغر”. وخلصت إلى أنه إذا قدمت الخضار للأطفال في سن أصغر، فمن المرجح أن يأكلوها طوال حياتهم، وبالتالي يقلّل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة”.