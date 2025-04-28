الذهول الذهني.. فراغ يغزو عقلك ويمنعك من التفكير

يفقد الإنسان فجأة القدرة على التفكير أو استحضار أي أفكار، وكأن عقله قد توقف عن العمل للحظات. وهي ظاهرة يصفها العلماء بـ”الذهول الذهني” (Mind Blanking).

وأصبح الذهول الذهني محط اهتمام الباحثين في علوم الأعصاب والوعي، حيث أثبتت الدراسات أنه ظاهرة حقيقية في الدماغ وليست مجرد شعور عابر. فبينما كان يعتقد سابقا أنه مجرد شكل من أشكال شرود الذهن، تؤكد الدراسات الآن أنه ظاهرة مستقلة بخصائصها الفريدة.

وخلال لحظات الذهول الذهني، لا يعاني الشخص فقط من صعوبة في التركيز، بل يصل الأمر إلى انقطاع تام في تدفق الأفكار، مصحوبا بشعور واضح بالنعاس والتراخي.

وما يجعل هذه الظاهرة مثيرة للاهتمام هو تنوع تجلياتها بين الأفراد، حيث يعاني الناس من الذهول الذهني لفترات تتراوح بين 5% إلى 20% من وقتهم في المتوسط.

كما تختلف التجربة الذاتية لهذه الحالة من شخص لآخر، حيث يصفها البعض كلحظات فراغ ذهني كامل، بينما يختبرها آخرون على أنها مجرد صعوبة مؤقتة في استحضار الأفكار.

وقام فريق بحثي من بلجيكا وفرنسا وأستراليا بمراجعة شاملة للدراسات السابقة حول هذه الظاهرة، وخلصوا إلى أن “الذهول الذهني” يجب أن يصنف كحالة وعي مستقلة، تشبه – ولكنها تختلف عن – حالات أخرى مثل شرود الذهن.

وتكشف دراسات تصوير الدماغ أن هذه الظاهرة ترتبط بتغيرات واضحة في النشاط العصبي. فقبل لحظات من حدوث الذهول الذهني، تظهر أنماط مميزة من النشاط في مناطق الدماغ الأمامية والزمنية.

وعند حدوث هذا الذهول ينخفض معدل ضربات القلب ويتقلص بؤبؤ العين، كما تظهر موجات دماغية تشبه تلك المسجلة أثناء النوم، ما دفع بعض العلماء لوصف هذه الحالة بـ”النوم الموضعي” الذي يصيب أجزاء من الدماغ بينما يبقى الشخص في حالة يقظة ظاهرية.