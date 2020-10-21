الرابط بين الحجر المنزلي وارتفاع خطر الإصابة بهشاشة العظام

مع انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية ظهر بشكل واضح زيادة عدد حالات الإصابة بهشاشة العظام، وكانت هناك زيادة في عدد حالات السقوط والإصابات لكبار السن نتيجة عدم النشاط أثناء قيود الإغلاق.

وهشاشة العظام هو مرض عظمي تدريجي يتميز بفقدان كتلة العظام وتدهور معماري دقيق للعظام وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالشيخوخة لأنه مع تقدم الناس في السن، لا يتم استعادة ارتشاف العظام (الامتصاص في الدورة الدموية للخلايا أو الأنسجة) بشكل كامل مع ترسب العظام مما يؤدي إلى فقدانها.

موقع onlymyhealth ، ذكر في تقرير انه لا يتم تشخيص مرض هشاشة العظام ولا يتم علاجه عند كبار السن، ومع زيادة عمر السكان ، ستظل هشاشة العظام وكسور الترقق المصاحبة لها مشكلة صحية عامة أساسية.

التدخلات غير الدوائية والدوائية لها أدوار تكميلية في إدارة هشاشة العظام، حيث تعتبر برامج تقييم مخاطر السقوط والوقاية منها وممارسة التمارين الرياضية مناهج غير دوائية مفيدة.

أظهرت البيانات الوبائية في جميع أنحاء العالم أن معدل الإصابة السنوي بكسور الترقق يزداد مع تقدم العمر، ويحدث ما يقرب من 75000 كسر هشاشة في أستراليا كل عام ، بما في ذلك حوالي 21000 كسر في الورك. ترتبط كسور الهشاشة بتكلفة عالية بسبب الإعاقة أو الوفيات.

ومن المتوقع أن يرتفع عبء كسور الهشاشة مع شيخوخة السكان حيث أن 85٪ من المقيمين في مرافق رعاية المسنين على مستوى العالم يعانون من هشاشة العظام. وتحدث 40٪ من جميع كسور الورك في هذه الفئة من السكان .